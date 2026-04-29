כפי שפורסם ב-i24NEWS: המתווה המורחב להילולה בהר מירון

לאחר הפרסום ב-i24NEWS על אישור המתווה, משרד ירושלים ומסורת ישראל מפרסם היום (רביעי) את המתווה המעודכן להילולת הרשב"י במירון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף לאישור משטרת ישראל, ובאופן העומד בהנחיות מומחי הבטיחות.

על פי המתווה המאושר, יתאפשר לקיים התקהלויות של עד 1,500 איש בכל מתחם במירון - בהתאמה למרחקים משמעותיים ביניהם, ומרחבי התקהלות לקהל המשתתפים. המתחמים השונים יכללו את ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון, ומתחם ההילולה המורחב (89).

ההשתתפות בהילולה תתאפשר בסבבי עלייה של עד שעתיים לכל אחד. בהנחיית גורמי הבטיחות, מספר המשתתפים בהילולה ישקלל את מרחבי הביטחון הנדרשים בכדי להבטיח את הצלחת המתווה לכל אורך יום ההילולה.

במתחמים השונים יתקיימו מוקדי תפילות, ריקודים, הדלקות, והכנסת אורחים - מתוך מטרה לפזר את הקהל באופן שווה וצמצום הסכנה. המטרה היא לשמר באופן מיטבי ובטוח את המסורת הנהוגה בהילולת הרשב"י, בכפוף למגבלות. מכירת הכרטיסים תנוהל על ידי משרד התחבורה, שיפעיל מערך תחבורה ציבורית מצומצם. המכירה תהיה לציבור הרחב בשיטת כל הקודם זוכה מ-11 נקודות שונות ברחבי הארץ.

במערך הדוברות וההסברה להילולת הרשב"י במירון מבקשים מהציבור להתאזר בסבלנות. המתווה עדיין בשלבי גיבוש סופיים ובהתאם יוצאו עדכונים נוספים ככל הניתן. המתווה נדרש לאישור סופי של משטרת ישראל.