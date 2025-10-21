מערך המיליונים: מאחורי הקלעים של מכונת הכסף לחרדים העריקים
מנהיגי הציבור החרדי, שמתנגדים לכל פשרה בנושא גיוס, מגייסים בארה"ב עשרות מיליוני דולרים לתמיכה בחייבי גיוס • כתבנו ארי קלמן מביא הצצה מנגנון • וגם: הפגנת הענק של החסידות הקיצונית בלב מנהטן • צפו
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מנהיגי הציבור החרדי, שמתנגדים לכל פשרה בנושא גיוס, מגייסים בארצות הברית עשרות מליוני דולרים כדי לתמוך בעריקים. כתבנו ארי קלמן השיג הצצה למנגנון שמאחורי מכונת הכסף, וגם של הפגנת ענק של חסידות סטאמר הקיצונית בלב מנהטן.
צפו בכתבה המלאה
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות