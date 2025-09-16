דו"ח חמור: רוב הסטודנטים היהודים בעולם מסתירים את זהותם

מומלצים -

כ-80% מהסטודנטים היהודים מסתירים את זהותם הדתית בקמפוסים ברחבי העולם, כך עולה ממחקר של הליגה נגד השמצה ו-WUJS שמפורסם היום (שלישי). על פי הנתונים, אחד מכל חמישה מכיר סטודנטים יהודים שהותקפו פיזית בקמפוס בשנה האחרונה.

כאמור, על פי מחקר של הליגה נגד השמצה והאיחוד העולמי של סטודנטים יהודים (WUJS), מגלה כי למעלה משלושה רבעים מהסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ברחבי העולם מסתירים את זהותם היהודית, ואף את זהותם הציונית.

סקר זה הוא הראשון מסוגו, שמבצע מחקר מקיף על חוויותיהם של סטודנטים יהודים ברחבי העולם. הוא נערך במהלך שנת הלימודים 2024-2025 וכלל יותר מ-1,500 סטודנטים יהודים מיותר מ-60 מדינות בשש יבשות שונות. לפי המחקר, נשים נוטות להסתיר את זהותן היהודית יותר מגברים, כאשר הנתונים מראים על 82% מול 73%.

ממצאים נוספים שעלו במהלך המחקר הם כי אחד מכל שלושה מהמשיבים מכיר סטודנטים יהודים שאוימו פיזית, ואחד מכל חמישה מכיר כאלו שהותקפו פיזית. סטודנטים אורתודוקסים חווים אפליה בשיעור כפול לעומת סטודנטים יהודים אחרים. בנוסף, כמעט 30% מסטודנטים אלו שביקשו התאמות אקדמיות לצורך שמירה על מצוות דתיות - נענו בשלילה, או באופן חלקי בלבד. באירופה שיעור הסירוב עומד על 44%.