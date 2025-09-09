במחאה על מעצר עריקים: חמש חסידויות בהפגנה מול כלא 10

מומלצים -

עצרת מחאה חרדית נערכת הלילה (שלישי) מול כלא 10, זאת בעקבות מעצר שני תלמידי ישיבה עריקים.

את העצרת מארגנים חברי ועד הפעולה שנוסד בכינוס הרבנים במעלה החמישה, ועומדים בראשם נציגי החסידויות הגדולות - גור, ויז'ניץ, בויאן, סלונים וצאנז.

מנחה העצרת, הרב משה ברונר מחסידות גור, אמר: "אני פונה מפה לראש הממשלה והשרים, בצורה הכי ברורה שיכול להיות - לא למכסות ולא ליעדים! אם אתם רוצים שיהיה לכם את הזכות תסדרו את לומדי התורה בצורה חוקית, ויהיה לכם את זכות התורה, ואם לא, אז רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אנחנו נצא מזה מורווחים ואתם אלה שתפסידו - שיהיה ברור".

בתוך כך, הנהגת מפלגות ש"ס ויהדות התורה, יפרסמו מחר בעיתונות החרדית הממסדית קריאה לכלל הציבור לצאת לרחוב לקיום עצרות תפילה בעקבות אי קידום חוק הפטור מגיוס.

במכתב עליהם חתמו מועצות חכמי וגדולי התורה של ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה, נכתב: "עם ישראל נמצא בשעה קשו הן מבית והן מחוץ, דם ישראל נשפך כמים ע״י הצוררים העומדים על נפשנו להכרית שם ישארית ולכ יזכר שם ישראל עוד, ועלינו להתעורר ולהרבות ולהאחז ביתר שאר וביתר עוז בתורתנו הקדושה, אשר היא ירק היא זו שעמדה לעם ישראל בכל שנות הגלות".

בהמשך המסמך, הם תקפו את הממשלה. "תחת זאת קמו עלינו השלטונות בהוראת ערכאותיהם בפגיעה אנושה בעולם התורה, לומדיה, והוגיה בגזירות שונות של הוצאות לומדי התורה מהישיבות הקדושות לצא העלולים חלילה לסכן את עולם הישיבות. קריאה היא להתאסף בכל עיר ועיר לקיום עצרות תפילה ״ונוכל כולנו בני התורה להמשיך ביתר שאת וביתר עוז את קיום עולם התורה באין מפריע".