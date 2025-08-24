ת"א דורשת: שוויון מלא בבתי הכנסת - "שירותים לכולם"

מומלצים -

עיריית תל אביב פנתה בחודשים האחרונים לעשרות בתי כנסת ברחבי העיר - בהם גם כאלו שנבנו עוד לפני קום המדינה - בדרישה לחתום על חוזי שימוש חדשים בקרקע העירונית, כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS.

על פי החוזים, הנהלות בתי הכנסת נדרשות להתחייב כי שירותי הדת יינתנו ללא הבדלי מין ואמונה. הסעיף עורר סערה בקרב גבאי בתי הכנסת, שטוענים כי מדובר בהתערבות בוטה בהלכה הדתית ובאופי התפילה.

בפועל, המשמעות היא שבתי כנסת אורתודוקסיים עלולים להידרש לוותר על הפרדה מגדרית - בעוד שבתי כנסת רפורמיים יחויבו לאפשר תפילות גם לפי ההלכה האורתודוקסית. "העירייה בעצם קובעת גם את ההלכה", טוענים גבאים.

כבר ישנם בתי כנסת שסירבו לחתום על החוזה, ובעקבות זאת פתחה העירייה בהליכים משפטיים לפינוי השטח.

בעיריית תל אביב מסרו בתגובה כי מדובר ב"חוזה שימוש שגרתי, שמתעדכן מעת לעת", והדגישו כי המטרה היא לאפשר לכלל תושבי העיר "לקיים תפילות לפי דרכם, ללא אפליה".