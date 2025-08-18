הרב לנדו בבני ברק: "לא ניכנע לגזירות על לומדי התורה"

מומלצים -

בסיומו של מעמד 'ריתחא דאורייתא' - שבו נושאים דברים בנוגע ללימוד התורה - שנערך היום (שני) בבני ברק, נשא מנהיג העדה הליטאית מרן הגר"ד לנדו, דברי חיזוק והתייחס למצב הנוכחי ולחוק הגיוס.

"כולנו יודעים שבעוונותינו אנחנו שרויים בגלות הרבה שנים, וכעת גם מרגישים היטב את הימצאותנו בגלות אשר מכבידה עלינו," אמר. "יש עלינו - לומדי התורה - גזירה, גזירה רעה וקשה, יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה. זו גזירה נוראה, ואנחנו בעוונותינו נמצאים בתוך הגזירה הזו רחמנא ליצלן."

הגר"ד לנדו הדגיש כי ההתמודדות עם הגזירה היא "מבחן שניתן על ידי הקב"ה". "חובתנו כאיש אחד לעמוד בנסיון שמנסה השם אלוקינו אותנו, ולעמוד כצור חלמיש - שלא להיכנע לגזירת הרשויות ולגייס חלילה את לומדי התורה," אמר.

לדבריו, "לומדי תורת השם וההולכים בדרכה הם המייצגים האמיתיים של היהדות, ואנו מכריזים קבל עם ועולם - לא יתכן שיהודי יכלא בגלל עיסוקו בתורת השם. התורה היא המגינה על הישוב היהודי, ורק התורה ולימודה הם זכות הקיום של יהודים בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודים בארץ ישראל".

המנהיג הבהיר: "אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם מלומדי התורה, ויניחו לנו לעסוק בתורה כפי שהיה מאז תחילת השלטון כאן בארץ."