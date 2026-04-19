כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, פרסם הערב (ראשון) במהדורה המרכזית הקלטות בלעדיות של הרב צבי טאו, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, בהן תקף בחריפות את בג"ץ ואת מגמות שילוב הנשים בצה"ל ובמערכות נוספות במדינה.

בין היתר, בהקלטה אמר הרב טאו: "כמו שלא אכפת להם שזה יזיק לצה"ל, לא אכפת להם שזה (שילוב נשים) יחליש את צה"ל ושזה פוגע בכוח הלחימה של צה"ל - אותו דבר זה פה. הם לא ישקטו ולא ינוחו עד שהרבנות הראשית תיראה אחרת".

עוד נשמע הרב טאו מתייחס למגמות חברתיות ואומר: "הפוסט-מודרנה אומר ככה, הפמיניזם אומר ככה, השוויון זכויות זה ככה… אנחנו צריכים להיות השפיץ של מחריבי העולם, כי זה מחריב את כל העולם".

בהמשך ההקלטה, במסגרת דבריו נגד שילוב נשים, נשמע הרב טאו אומר: "זה מזיק והשכל הופך להיות משחק אחד”, ובהמשך מוסיף: "זה גורם לסרטן".

עוד הוא אמר: "הם לא רואים את הנולד, לא אכפת להם מהנזק לצה"ל ולעירנות שלו ולכוח הלחימה שלו… אותו דבר גם כאן - לא אכפת להם שהרבנות הראשית תנזק ושכוחה יקטן".

הדברים פורסמו על רקע פסיקת בג"ץ המחייבת את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן בבחינות ההלכה לראשונה. לפי ההחלטה, שש נשים נרשמו לבחינות, וארבע מהן צפויות להיבחן כבר בשבוע הקרוב.

במקביל נמשך המאבק הציבורי סביב המהלך, כאשר גורמים חרדים ודתיים קוראים לעצירת יישום הפסיקה ואף להקפאת כלל מבחני ההסמכה, בטענה לפגיעה במסורת ההלכתית ובסמכות הרבנות הראשית.