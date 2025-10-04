שיגעון הרב ינוקא, שסוחף אחריו אלפי מאמינים מכל המגזרים

הרב הצעיר בן ה-37 מביא אליו אלפי אנשים בשעת לילה מאוחרת • האנשים, שמאמינים שהוא עושה ניסים, מגיעים עד לרחוב קטן בראשון לציון • כתבנו קיבל הצצה נדירה לחצרו, ובדק - מי אתה הרב ינוקא? • צפו בכתבה המלאה