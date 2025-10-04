שיגעון הרב ינוקא, שסוחף אחריו אלפי מאמינים מכל המגזרים
הרב הצעיר בן ה-37 מביא אליו אלפי אנשים בשעת לילה מאוחרת • האנשים, שמאמינים שהוא עושה ניסים, מגיעים עד לרחוב קטן בראשון לציון • כתבנו קיבל הצצה נדירה לחצרו, ובדק - מי אתה הרב ינוקא? • צפו בכתבה המלאה
אורי שפירא כתב מגזין
1 דקות קריאה
הרב ינוקא, רב צעיר שבגיל 37 מביא אליו אלפי אנשים בשעת לילה מאוחרת לרחוב קטן בראשון לציון, אנשים שמאמינים שהוא עושה ניסים. במגזין השבת עם מיכל רבינוביץ', קיבל כתבנו אורי שפירא הצצה נדירה לחצרו, ובדק - מי אתה הרב ינוקא?
צפו בכתבה המלאה
