פרסום ראשון: הוועדה שתפקח על יישום הפקודות החרדיות בצה"ל

פרסום ראשון: במסגרת השלמת פקודות הרטכ"ל שאושרו היום (שלישי), צפויה לקום בקרוב ועדת רבנים ונציגי אדמורים, שתהיה כפופה למבקר מערכת הביטחון ותפקח על יישום הפקודות החרדיות בצה"ל.

בוועדה יהיו נציגים מישיבות אשכנזיות וספרדיות, וכן נציגים של אדמורים בולטים, בהם מבלזא וקרלין. חברי הוועדה שנחשפו כוללים את הרב דוד לייבל, הרב שמעון ביניק, הרב אברהם ברודיאנסקי, הרב מאיר ענתבי, הרב אשר זלפריינד והרב כרמי גרוס.

סמכויות הוועדה טרם סוכמו סופית, אך הם צפויים לבצע ביקורות בבסיסי צה"ל בהם משרתים חרדים ולתת מענה לשאלות ההנהגה החרדית לגבי שמירה על אורח חיים חרדי במסגרת השירות הצבאי. מדובר באחד מהחידושים המרכזיים בפקודות שאושרו, שמטרתו ליצור פיקוח והכוונה על יישום זכויות הדת בשירות הצבאי.

כזכור, הרמטכ"ל חתם היום על פקודות המטכ"ל לשירות החרדי, אשר יעגנו את השירות החרדי ביחידות צה"ל השונות. עד כה מדיניות השירות של בני הציבור החרדי בצה"ל הייתה מדיניות פנימית של אכ"א. כעת המדיניות מועלית לדרג של פקודת מטכ"ל, הנושאת בתוכה תוקף מחייב ומחייבת תהליכי בקרה, מימוש ועדכון עד רמת המטה הכללי.

הפקודה מפרטת זכויות נוספות להן זכאים החיילים החרדים, כגון זמני תפילות, כשרות מהודרת, הצהרת אמונים לצבא כחליף לשבועה ועוד.

במסגרת הפקודות יוקמו שלושה מסלולי שירות מותאמים לחרדים: במסגרתו משובצים החיילים בצוות מגדרי; מסלול "חרב" - במסגרתו כלל המסגרת מגדרית (לדוגמה גדוד), המפקדים הלוחמים במסלול זה יהיו ככלל חיילים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי (למעט מקרים חריגים באישור מיוחד); מסלול "דוד" במסגרתו כלל המשרתים ביחידה מקיימים אורח חיים דתי, יחידות במסלול זה יאושרו פרטנית על ידי ראש אכ"א.

כדי להתקבל למסלולים החרדים, כל מלש"ב יעבור מבחן בו עליו יהיה להוכיח כי הוא שומר על אורח חיים חרדי. אפשר יהיה להדיח כאלו שלא מקיימים אורח חיים חרדי.

נוסף על מסלולי השירות המותאמים, חיילים חרדים יוכלו לקבל אישור לצאת מהבסיס ואליו בלי מדים, בתנאי שמספקים נימוק מוצדק לכך. השבעת החיילים החרדים תהיה באמצעות הצהרה ולא באמצעות שבועה.