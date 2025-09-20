דרישת בכיר מועצת חכמי התורה שעשויה להכניס את דרעי למלכוד

מומלצים -

ותיק חברי מועצת חכמי התורה (ההנהגה הרוחנית של ש"ס), הרב משה מאיה, דרש לכנס את המועצה כדי לעגן החלטה שתחייב את הדרג הפוליטי לא לכלול תלמידי ישיבות ביעדי הגיוס, אלא רק חרדים שאינם לומדים בישיבה. לטענתו, גיוס תלמידי ישיבה הוא "מעשה המנוגד להלכה" - כך פרסם הערב (שבת) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מגזין השבת" של מיכל רבינוביץ'.

המועצה אמנם עדיין לא התכנסה ולא בוצעה ההחלטה, אך אם היא אכן תצא לפועל, היא עלולה להביא מלכוד על ח"כ אריה דרעי - כזה שימנע ממנו להתפשר על נוסח חוק גיוס, שכן כבר הוסכם על 50% מבין תלמידי הישיבות שיתגייסו בכל שנה. זו גם הסיבה שדרעי מסרב לכנס את מועצת חכמי התורה, דבר שיקשה על גיבוש חוק הגיוס. בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות בש"ס היא לא מועצת חכמי התורה, אלא דרעי שבינתיים מסרב לקבל את בקשתו של הרב מאיה לכנס את המועצה.

כזכור, לאחרונה נחשף ב-i24NEWS כי הרב מאיה נפגש בחשאי עם בכיר בצה"ל, רח"ט תומכ"א שי טייב, ודן עימו בצעדים שיביאו לגיוס החרדי. בפגישה הזו הוא הציב תנאי לפיו יסכים לקרוא לגיוס חרדים שאינם לומדים - רק אם יבהירו שצה"ל לא יגייס תלמידי ישיבה.