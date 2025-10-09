מאוחדים מאי פעם: רבבות מתפללים בכותל לשובם של החטופים

בתפילת הודיה לקראת שחרורם הצפוי של החטופים ובהשתתפות שורדי השבי סשה וילנה טרופנוב ומשפחות חטופים: רבבות מתפללים השתתפו הבוקר (חמישי) במעמד ברכת הכהנים הראשון בכותל המערבי והתפללו לשובם המהיר של החטופים, להצלחת חיילי צה"ל ולרפואת הפצועים.

מעמד מסורתי זה מתקיים כבר 55 שנים ומאורגן על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי בימי חול המועד פסח וסוכות, ובו מברכים מאות כהנים את הקהל בברכה מיוחדת.

בנוכחות שורדי השבי סשה טרופנוב ואימו ילנה טרופנוב, ובני משפחותיהם של החטופים בר קופרשטיין ועומר נטאורה נשאו קהל הרבבות תפילות הודיה כאמור על הבשורות הטובות שהגיעו הלילה על שחרורם הצפוי של כלל החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל.

הקרן למורשת הכותל המערבי

לפני פתיחת המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, דברי חיזוק בפני קהל הרבבות: "ראה נא כמה עמך ישראל מאוחדים! כולנו כאן יחד, מכל קצוות הארץ, מכל הסוגים והמינים. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך".

כזכור, גם בערב יום הכיפורים השתתפו למעלה ממאה אלף מתפללים במעמד הסליחות המרכזי והאחרון החותם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו ברחבת הכותל המערבי. שורדי שבי הגיעו גם הם לתפילה, ביניהם אליה כהן ובת זוגתו שורדת הנובה זיו עבוד, עומר שם טוב, רומי גונן וילנה טרופנוב.

הקהל במתחם הריע לשורדי השבי בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה, והרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א נשא תפילה מיוחדת בנוכחותם.