המאבק בחוק הגיוס: תוקם קרן פילנטרופית לתמיכה בעריקים

חסידות סאטמר, החסידות העשירה בעולם, הודיעה כי היא מקימה קרן פילנטרופית לגיוס מיליוני שקלים לסיוע לעריקים החרדים בישראל. כך פרסם לראשונה הערב (שבת) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מגזין השבת". בנוסף, מחר יקיימו הקהילות החסידיות בברוקלין הפגנת ענק שתתמקד במעצר תלמידי הישיבות לקראת ההתקדמות בדיוני חוק הגיוס מחוץ לקונסוליה הישראלית בניו יורק.

ההפגנה, כאמור, נועדה להעלות את המודעות בארצות הברית על מאבק החרדים נגד גיוס תלמידי הישיבות ומעצר העריקים החרדים בשבועות האחרונים.

מאבקי הגיוס אף הצליחו לאחד את הרב יקותיאל לייב והרב אהרון טייטלבוים - האחים האדמורים מסאטמר שלא שוחחו ביניהם כבר 20 שנה בשל מאבקי ירושה וכוח.

האחים סיכמו על הקמת קרן לגיוס מיליוני דולרים לסיוע לעריקים החרדים במימון הוצאות משפטיות, ובנוסף הקרן תעניק ״מענק חיזוק״ של מאות דולרים לכל תלמיד ישיבה שייעצר ויכלא בכלא הצבאי.

