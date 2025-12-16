עימות בין המשרד לשירותי דת לרבנות סביב כשירות מועמד ש"ס

הבחירות לתפקיד רב העיר רמלה מביאות לעימות חריג בין הרבנות הראשית לישראל לבין המשרד לשירותי דת - בתווך שאלת כשירותו של מועמד ש"ס לתפקיד, הרב יצחק אבוחצירא.

הסאגה החלה בחודש מאי השנה, כאשר עלו שאלות על אמינות תעודת הכשירות לתפקיד רב העיר שהציג מועמד ש"ס. בעקבות כך ובעקבות עתירה לבג"צ הוקפאו הבחירות רק שעתיים לפני מועדן.

על אף השאלות המשפטיות סביב אמינות התעודה שהציג, מועמדותו אושרה מחדש בשבוע שעבר, והבחירות צפויות לצאת לדרך בחודש הבא.

בחודש יוני יועמ"שית הרבנות הראשית לישראל, עו"ד אורית משמוש, כתבה בחוות דעת כי עולות שאלות באמינות תעודת הכשירות של מועמד ש"ס, הרב אובחצירא - כיצד הרב קיבל תעודה לפני שמלאו לו גיל 30 (בניגוד למקובל), תאריך התעודה שהציג שיצא ביום שבת בו לא מתכנסת הוועדה המאשרת, וכן גופן התעודה שלא השתמשו בו ברבנות הראשית באותו הזמן.

יועמ"שית הרבנות הראשית כתבה אז: "התיעוד המפורט לעיל מחזק את הקשיים המשפטיים, בלשון המעטה, בתעודה שהוצגה על ידי הרב אבוחצירא". בעקבות כך קבעה כי לפי הנתונים "אין כל אפשרות לתת אישור משפטי לתוקפה של תעודה זו".

בשבוע שעבר התכנסה מחדש ועדת הבחירות המחודשת לתפקיד רב העיר, בראשות השופטת בדימוס שרה פריש. במהלך הדיון אושרה מועמדתו של הרב אבוחצירא, על אף חוות הדעת השלילית של יועמ"שית הרבנות הראשית.

ההחלטה על אישור המועמדות התקבלה ברוב של חברי הוועדה לבחירת רב העיר, שהחליטו לדחות את טענות יועמש"ית הרבנות הראשית, ולקבל את מועמדותו של הרב יצחק אבוחצירא. ההחלטה התקבלה על בסיס עדות מזיכרון מלפני 25 שנים, לפיה הרבנים ד'אז הרב ישראל מאיר לאו והרב בקשי דורון חתמו על מועמדותו, אך אין לכך איזכור ברשומות.

החלטת הוועדה התקבלה על סמך חוות דעת משפטית של יועמש"ית המשרד לשירותי דת, עו"ד שירי פוגל, שאמרה בדיון: "לנוכח המכתבים הכוללים עדויות נוספות שלא היו בלני הוועדה טרם לכך, לעמדתי אינה מביאה לקביעה כי לא ניתן לאשר את תעודות רב העיר ברף המנהלי". לאחר דבריה הוועדה הצביעה פה אחד לאשר את מועמדותו.

ההערכה היא כי הסאגה תגיע שוב לפתחו של בג"צ בשאלה מי הוא הגורם שקבוע את כשירות המועמדים לרבני העיר - האם הרבנות הראשית היא שאחראית על הפנקת תעודות הכשירות ושקובעת כי לא ניתן לאשר את מועמדותו, או שמא המשרד לשירותי דת שאחראי על הבחירות לרבנות העיר וקבעה כי אין מניעה.