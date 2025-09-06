מקוואות בכל שכונה: מצווה יהודית - או מנגנון שליטה?

מומלצים -

בישראל מוקמים מדי שנה מקוואות חדשים - עלות ההקמה והתחזוקה נאמדת בעשרות מיליוני שקלים מתקציב המדינה. עבור הציבור הדתי והחרדי מדובר במצווה יסודית ובשירות דתי חיוני, בעיקר לנשים שומרות מצוות.

אך מנגד, יש מי שרואים בהקמת המקוואות אמצעי להעמקת אחיזת הממסד הדתי בשכונות חילוניות, ולביטוי נוסף למאבק המתמשך על אופי המרחב הציבורי בישראל.

הוויכוח סביב בניית מקוואות אינו חדש: בין מסורת לאמונה אישית, בין שירותים דתיים חיוניים לבין שאלות של תקציבים, פוליטיקה וחלוקת משאבים. האם מדובר בצורך דתי אמיתי או בהשקעה שמחזקת מגזר אחד על חשבון אחר?

הכתבה של גאיה גפן, התחקיר של שירה לוין.