החלטה דרמטית: בג"ץ הקפיא העברת יותר ממיליארד שקלים לחינוך החרדים; לפיד בירך

בג"ץ הוציא הערב (רביעי) צו ביניים המקפיא את העברת מיליארד השקלים הקואליציונים לחינוך החרדי, לאחר שסיעת "יש עתיד" עתרה נגד החלטת ועדת הכספים מהשבוע שעבר. העצירה נוגעת לחובה ללמד במוסדות מקצועות ליב"ה.

ההישג של יש עתיד בבג"ץ על עצירת הכספים יוביל להעמקת המשבר בתוך הקואליציה במקביל לדיוני תקציב המדינה וחוק הגיוס.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני אמר בתגובה על הקפאת התקציבים: "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים. בג"ץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים - נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה. הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו. מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו".

תנועת ש"ס בתגובה להחלטה: "בג"ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

מגיש עתירת המוסדות החרדיים, ראש האופוזיציה יאיר לפיד: "בג"ץ הוציא צו ביניים נגד העברות הכספים מסיבה אחת: הן לא חוקיות. גם החרדים לא משוחררים מחוקי המדינה. מי שרוצה לקבל תקציבים, ייצטרך ללמד ליב"ה ולקבל על עצמו פיקוח הולם. לא תיקחו את הכסף של משרתי המילואים ומשלמי המיסים, ותשתמשו בו כדי להטיף נגד גיוס ולמנוע מצעירים חרדים את ההזדמנות לקבל ארגז כלים לשוק העבודה. המפלגות החרדיות שכנעו את עצמן שהן מעל לחוק - הן לא, ויש עתיד תוודא שהן לא".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין: "אני מצטרף למחאות של חברי סיעת יהדות התורה על החלטת בג"ץ בעניין מוסדות החינוך החרדי. אני קורא לחברי הסיעה לא להסתפק בכך, אלא להודיע על הסכמתם להצביע באופן מיידי בעד שורת הצעות חוק הנוגעות למערכת המשפט ותקועות בכנסת מזה חודשים. זו התשובה הטובה ביותר לפגיעה המכוונת בציבור החרדי".

ועדת הכספים אישרה ביום חמישי האחרון יותר ממיליארד שקלים לתקציבי הסיעות החרדיות, בהם כ-420 מיליון שקלים עבור החינוך העצמאי של מפלגת יהדות התורה ו-360 מיליון עבור מעיין החינוך התורני של ש"ס.

התקציבים הנוספים שאושרו בוועדה בין היתר הן 151 מיליון שקלים עבור מוסדות הפטור; 136 מיליון שקלים עבור מוסדות "מוכר שאינו רשמי", שהן אינן חלק מהחינוך הממלכתי הרשמי, אך מקבלות תקצוב חלקי ממשרד החינוך ופועלים תחת פיקוחו. 75 מיליון שקלים מתוך הסכום מקורו כחלק מהכספים הקואליציוניים.