"יש למצוא פתרון": הדיון של רה"מ בנושא טיסות העריקים לאומן

עשרות אלפי חרדים ימריאו בחודש הבא לאומן שבאוקראינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (חמישי) דיון בנושא, במהלכו יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הציף את הסוגייה לפיה אלפים מהם - עריקים משירות צבאי - עשויים להיעצר בשל כך בשדה, כך פרסם כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. עוד נדע ל-i24NEWS כי "דרעי הציף את הנושא גם בפני לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ - וגם שם לא מצאו פתרון".

במהלך הדיון, ראש הממשלה אמר: "הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון". בהמשך, הוא הנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות לפתרון.

מלשכת דרעי נמסר בתגובה: "הרב דרעי עוסק זה שבועות בדיונים עם ראש הממשלה, כדי לאפשר את נסיעתם של כ־50 אלף ישראלים, מכל גווני הציבור, הנוהגים להתפלל מדי שנה בראש השנה על ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן – וזאת לנוכח היעדר טיסות ישירות".

"במסגרת זו, ובשל היעדר חוק גיוס, העיר הרב דרעי את תשומת הלב לבעיה העלולה להתעורר ביחס לכעשרת אלפים בחורים המוגדרים כחייבי גיוס ונוהגים לנסוע לאומן, מה שעלול ליצור בעיות קשות בשדה התעופה. לכן הציע לשקול מתווה מוסדר, כדי להבחין בין נסיעה לתפילה לבין נסיעה לצרכי נופש. הרב דרעי ימשיך לפעול למען כלל חסידי ברסלב כדי שיוכלו לקיים את מנהגם ולהתפלל בראש השנה באומן".

מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה

אתמול, במחאה נגד הגיוס, חרדים מהפלג הירושלמי חסמו במשך כשעתיים מספר כבישים מרכזיים הסמוכים לכלא 10 שנמצא בבית ליד - כבישים 2, 4, 57 ו-6. הרקע למחאה הוא מעצר העריקים ותוכנית הגיוס החדשה של צה"ל למשתמטים.

בצה"ל הודיעו השבוע על פתיחת מבצע "מתחילים מחדש" לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. המבצע יאפשר למי שנעדרו משירות, וטרם החלו הכשרה צבאית, להגיע לגיוס באופן מיידי תוך התייחסות באופן מקל להיעדרותם מהשירות על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. תאריך הגיוס הצפוי הוא 2-3 בספטמבר.

בצה"ל מגדירים את המבצע "הזדמנות אחרונה" לכ-14,600 משתמטים ועריקים מכלל האוכלוסייה, מתוכם כ-8,000 הם חרדים. הם מוסרים שזו תהיה "הזדמנות חד-פעמית". השאיפה בצבא היא להצליח באופן זה להרחיב את בסיס המתגייסים, ובמקביל להסדיר את מעמדם של אלו אשר השתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך. לכן, מי שיוכיח שהוא רוצה להתגייס לשירות מלא באופן מיידי, וכשיר לעשות זאת, יוכל להסדיר את מעמדו, ללא מעצר או כליאה.

