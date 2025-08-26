פרסום ראשון: בליכוד לוחצים על נתניהו לאפשר לתלמידי הישיבות לטוס לאומן

מומלצים -

לא רק החרדים: גם מתוך הליכוד דורשים מראש הממשלה, בנימין נתניהו לאפשר את טיסות תלמידי ישיבות מחויבי גיוס לטוס לאומן לקראת ראש השנה שיחול בחודש הבא, כך נודע היום (שלישי) ל-i24NEWS.

כזכור, בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, העלה בפני ראש הממשלה את סוגיית טיסת מחויבי הגיוס לאומן, ונתניהו הנחה את מנכ"לית משרדו לגבש מתווה שיאפשר את טיסתם. כעת אנו מפרסמים כי הלחץ לא מגיע רק מכיוון החרדים, גם מתוך הליכוד לוחצים על ראש הממשלה נתניהו להסדיר את טיסת תלמידי הישיבות לאומן.

חבר הכנסת אליהו רביבו שפועל רבות למען ענייני אומן ומגדיר את עצמו כ"נציג ברסלב", שיגר היום מכתב לראש הממשלה בו הציע מתווה לפיו יש לאפשר לאותם אלה במעמדם כתלמידי ישיבות בעקבות לקיעת החוק בשנה שעברה.

"קיימות שתי קבוצות עיקריות של חרדים המוגדרים כיום כ-'משתמטים': האחת - אלו שלא הסדירו את מעמדם בלשכת הגיוס עוד קודם לפקיעת ההסדר בהוראת בג"ץ ואינם כלולים בפנייתי זו, השנייה - אלו שמעמדם נפגע אך ורק בשל פקיעת ההסדר והיו עד כה מוגדרים כדחויי שירות, ולפיכך לא חלו עליהם מגבלות״, כתב רביבו.

חבר הכנסת הציע כי "כל מי שמעמדו השתנה אך ורק בשל פקיעת החוק ושהחקיקה המתגבשת בימים אלו עתידה לקבוע את הכללים מחדש לגביו, יוכל לצאת לפרק זמן קצוב וחד פעמי ולצורך הגעה לאומן בלבד תוך מתן ערבויות".

בפנייתו לראש הממשלה, סיכם: "לאור קוצר הזמן, אבקשך להידרש לנושא האמור לאלתר, שכן הטיסות צפויות להתחיל בתוך שבועיים בלבד". לדבריו, "אני משוכנע כי יישום מתווה זה, מתבקש ויהווה אבן דרך חשובה בדרך להשלמת החקיקה בעניינם".