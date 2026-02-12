ברגע האחרון - נעצר צו ההריסה ליד בית הכנסת "הינוקא"
בראשל"צ הוציאו צו הריסה לשני מבנים בלתי חוקיים ליד לבית הכנסת של הרב המכונה "הינוקא", והמשטרה נערכה הבוקר בכוחות מתוגברים למימושו • עם זאת, בעירייה החליטו לפתוח מחדש בהידברות - וההליך נעצר
לאחר שעיריית ראשון לציון הוציאה צו הריסה לשני מבנים בלתי חוקיים שנבנו בסמוך לבית הכנסת של הרב המכונה "הינוקא" בעיר, המפכ"ל דני לוי אישר את התוכניות, והמשטרה נערכה הבוקר (חמישי) בכוחות מתוגברים לבקשת העירייה למימוש הצו.
אלא שברגע האחרון חל שינוי וההליך נעצר, כשבעירייה החליטו לפתוח מחדש בהידברות מול הרב שלמה יהודה בארי. נכון לעכשיו, כוחות המשטרה עדיין פרוסים במקום וממתינים להחלטה סופית, בזמן שנציגי העירייה מנהלים מגעים בניסיון להגיע להבנות מול הרב ואנשיו.
מתיחות אירעה בעיר בימים האחרונים, כשבקהילה היהודית מאשימים את ראש העיר רז קינסטליך בהתנכלות מכוונת. מנגד, בעירייה הבהירו כי צו ההריסה נוגע למבנה לא חוקי הצמוד לבית הכנסת, המשמש לקבלת קהל.
הצו הוצא בשבוע שעבר, לטענת העירייה לאחר תקופה ארוכה של ניסיונות הידברות שלא צלחו. עוד נטען כי היקף הפעילות במקום חורג משמעותית מההיתרים שניתנו ויוצר עומס חריג בלב שכונת מגורים.