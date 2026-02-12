ברגע האחרון - נעצר צו ההריסה ליד בית הכנסת "הינוקא"

בראשל"צ הוציאו צו הריסה לשני מבנים בלתי חוקיים ליד לבית הכנסת של הרב המכונה "הינוקא", והמשטרה נערכה הבוקר בכוחות מתוגברים למימושו • עם זאת, בעירייה החליטו לפתוח מחדש בהידברות - וההליך נעצר

לי עייש ■ ראש דסק פלילים