זינוק בשיח אנטישמי באוסטרליה; נרצח נוסף מהפיגוע הובא למנוחות

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם היום (חמישי) ממצאי ניטור המצביעים על זינוק של מאות אחוזים בשיח אנטישמי ברשתות החברתיות באוסטרליה, בעקבות הפיגוע הקטלני בחוף בונדי שבסידני, בו נרצחו 16 בני אדם במהלך חגיגות חנוכה.

על פי הנתונים, ב-14 וב-15 בדצמבר, יום הפיגוע והיום שלאחריו, נרשמה עלייה חריגה בהיקף התכנים האנטישמיים. טרם הפיגוע עמד מספר האזכורים היומיים על כ-2,700-3,300, אך ביום האירוע זינק המספר לכ-17,100 אזכורים - עלייה של כ-420%.

ביום שלאחר מכן נרשם שיא נוסף של יותר מ-21,500 אזכורים, המהווים עלייה של כ-600% לעומת התקופה שקדמה לפיגוע. גם לאחר הירידה שנרשמה בהמשך, נותר השיח האנטישמי גבוה פי חמישה מרמתו לפני האירוע.

במשרד התפוצות מציינים כי העלייה בשיח האנטישמי לוותה גם בגל אירועים בשטח, בהם תקיפות מילוליות נגד סטודנטים יהודים, פגיעה ברכוש והגברת תחושת האיום בקרב הקהילה היהודית באוסטרליה. המשרד פועל בשיתוף פעולה עם הנהגת הקהילה היהודית המקומית ועם גורמי ממשל בישראל להעברת התרעות, דוחות עומק וליווי מקצועי למוסדות חינוך וסטודנטים.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, התייחס לממצאים ואמר כי הזינוק בשיח האנטישמי לאחר הפיגוע "ממחיש את עומקה של תופעת האנטישמיות באוסטרליה". לדבריו, "ההסתה המקוונת היא חלק ממארג מסוכן של שנאה שמגביר את האיום על הקהילה היהודית, ונדרשת פעולה ממשית ונחושה נגד כל ביטוי של אנטישמיות".

בתוך כך, מאות ליוו למנוחת עולמים את דן דוד אלקיים בן ה-27, שנרצח בפיגוע באוסטרליה. בת זוגו ספדה לו: "חיית באינטנסיביות, לאט, ומהר באותו זמן. חיית ב-27 שנה מה שאנשים לא עשים 90 שנה".

ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי, ספד גם הוא לדן: "דן דוד אלקיים ז"ל, נרצח בדמי ימיו באוסטרליה אך ורק משום היותו יהודי. עלם חמודות, צעיר מלא חיים, תקווה ועתיד מזהיר - שנגדעו באכזריות". עוד שיתף לסרי: "ברגעי האימה, דן לא נסוג ולא חיפש מפלט. באצילות נפש נדירה, הוא זינק והגן בגופו על מטילדה בת העשר. במעשה גבורה עילאי של אהבת אדם ואנושיות טהורה, היה מוכן להקריב את חייו למען אחרים ונפל מות גיבורים".