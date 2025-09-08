משלבים שירות משמעותי ולימוד תורה: הצצה לישיבות ההסדר

מומלצים -

בעוד הזרקור הציבורי מופנה בתקופה האחרונה לחרדים שמסרבים להשתלב, מתחת לרדאר מתרחשת תופעה מפתיעה: ישיבות ההסדר החרדיות מציגות שינוי משמעותי.עם פתיחת שנת הלימודים בשבוע שעבר נרשם זינוק במספר התלמידים, לצד הקמת מוסדות חדשים ברחבי הארץ, במסגרת האלו משלבים הצעירים החרדים בין לימודי תורה לבין הכשרה מקצועית וחלקם גם ממשיכים ללימודי תואר כהכנה.

עם פתיחת חטיבת החשמונאים, החלו לפעול גם ישיבות הסדר המכשירות תלמידים לשירות קרבי. התלמידים עוברים הכשרה שנמשכת כחצי שנה: בבקרים הם לומדים תורה, ואחר הצהריים מתמקדים בהכנה גופנית ובהכנה לקראת השירות הצבאי.

מי שעומד מאחורי המהפכה הזו הוא יונתן רייס חרדי חסידי שייסד את ישיבות ההסדר לפני שנים רבות עם שישה תלמידים בלבד. כיום מונה הרשת מאות תלמידים ופועלת לצד מוסדות נוספים.

תהליך השינוי מתחיל לחלחל גם לזירה הפוליטית, והוא מגיע דווקא משורות מפלגת ש״ס. בשבוע שעבר הצטרף ח"כ משה ארבל לישיבת הסדר צעד שמשקף את דרכו הייחודית, שכן הוא ידוע כמי שנוהג לחרוג מהקו המפלגתי.

באותו שבוע נפתחה לראשונה ישיבת הסדר קטנה בעיר נתניה, ביוזמת נציג ש"ס המקומי. מדובר בצעד נוסף שמעיד על שינוי עמוק שמתחיל מהשטח החרדי עצמו.

אורן גבאי לא חוסך ביקורת על ראשי ש״ס ומביע חשש מגורלו הפוליטי. הביקורת לא מופנית רק כלפיי על ההנהגה החרדית, גבאי מפנה גם אצבע מאשימה לפוליטקאים משאר המפלגות שלדבריו לא מעוניינים לגייס את החרדים.

במערכת הפוליטית החרדית כרגע אין אין גיבוי למהלך, והביקורת מגיעה לא רק מהנציגות האמיצה.

אל מול השיח הזה שמובילים בכנסת ובהנהגה, יותר ויותר מהציבור פועל רוצה אחרת מי שמנצל את הוואקום שנוצר הוא חבר הכנסת בני גנץ, שהגיע לפתיחת שנת הלימודים בנתניה