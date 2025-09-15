סאגת אומן: מולדובה חזרה בה מההסכם, באל על פנו לרש"ת

מומלצים -

סאגת הטיסות לאומן לא יורדת מסדר היום: באל על פנו הבוקר (שני) לרשות התעופה האזרחית בדרישה לפעול מול מקבילתה במולדובה, לאחר שזו חזרה בה מההסכמה להפעיל שבע טיסות שבועיות וכעת מסכימה להפעיל רק ארבע טיסות שבועיות ולא יותר מטיסה אחת ביום.

המשמעות היא ששמונה טיסות שכבר שובצו והתמלאו בנוסעים - יבוטלו. מה שבאל על מבקשים מרת"א הוא לפתור את הבעיה מול מולדובה ולקבל את האישור שהיה להם קודם, או לחלופין מתווה חדש. בינתיים, שמונה הטיסות המלאות עומדות בסימן שאלה.

בפנייה לרש"ת צוין כי "בשלב הזה, לאחר שאל על נקטה בכל האמצעים כדי לפתור את הסוגיה, לרבות - פנייה לגורמים ממשלתיים, למדה אל על מגורמים אלה ומהתקשורת, כי מדובר באירוע אשר כלל לא בשליטתה אלא נובע כל כולו ממשא ומתן בין מדינת ישראל למדינת מולדובה באשר למתווה אשר

יאפשר את קליטת כל הטסים לקישינב בתקופת ראש השנה.

לאור האמור לעיל אנחנו מתריעים בפני רת"א כי על רקע המחלוקת המתוארת אשר גרמה לשינוי מהותי באישור שניתן לאל על כאמור ושעל בסיסו היא פעלה ומכרה את הטיסות, תאלץ החברה בעל כורחה לבטל מספר רב של טיסות לקישינב וממנה. בנסיבות המתוארות, אל על מבקשת את סיועה המידי של רת״א בפתרון הבעיה אל מול רת"א מולדובה".