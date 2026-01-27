מרבית המורים היו עדים לאנטישמיות: הסקר המדאיג באירופה

סקר חדש של אונסק"ו, שעתיד להתפרסם ביום הזיכרון לשואה, 27 בינואר, חושף רמות מדאיגות של אנטישמיות בבתי ספר ברחבי אירופה. המחקר, שנערך בתמיכת האיחוד האירופי, הוא הסקר האירופי המקיף הראשון הבוחן את חוויותיהם ותפיסותיהם של מורים בנוגע לאנטישמיות בכיתה. במחקר השתתפו יותר מ-2,000 מורים מ-23 מדינות.

על פי הסקר, 78% מהמורים דיווחו כי היו עדים לפחות לאירוע אנטישמי אחד בקרב תלמידים, ולמעלה מרבע (27%) היו עדים לתשעה אירועים או יותר. גם הכחשת השואה ועיוותה היו נפוצים, כאשר 61% מהמחנכים נתקלו בהתנהגות כזו ו-11% ראו אותה לעיתים קרובות.

המחקר גם גילה שמורה אחד מתוך עשרה היה עד לתקיפות פיזיות כלפי תלמידים יהודים, בעוד ש-44% דיווחו על תלמידים שמבצעים מחוות נאציות או מציגים סמלים נאציים.

למרות שכיחותם של מקרים אלה, 70% מהמורים אמרו שלא קיבלו שום הכשרה מקצועית כיצד לזהות או להתמודד עם אנטישמיות מודרנית. פחות משליש מהמורים השתתפו בהכשרה שהוצעה על ידי ארגונים מקצועיים חיצוניים.

כדי להתמודד עם הפער, אונסק"ו, בשותפות עם הנציבות האירופית וארגון הביטחון והשיתוף פעולה באירופה, פיתחה תוכנית הדרכה להתמודדות עם אנטישמיות, אשר הורחבה לכל מדינות האיחוד האירופי בשנת 2025.

מאז 2023, יותר מ-1,300 מחנכים ומקבלי החלטות ברחבי אירופה עברו הכשרה כדי להכשירם טוב יותר להתמודד עם אנטישמיות בבתי הספר.

הסקר משלים את המשאבים החינוכיים הרחבים יותר של אונסק"ו, כולל מדריך למורים, מחקר על אנטישמיות בספרי לימוד ותוכניות לימודים אירופאיות, וקורס מקוון להתמודדות עם נושאים היסטוריים קשים בכיתה.

חאלד אל-אנאני, מנכ"ל אונסק"ו, אמר: "דברי השנאה, במיוחד אנטישמיות והכחשת השואה, הגיעו לרמות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה". עוד הוסיף: רוב המורים מעולם לא קיבלו הכשרה ייעודית להתמודדות עם מציאות זו, לרבות ההשלכות הקשורות להתפתחות הבינה המלאכותית. אונסק"ו מספקת למקבלי ההחלטות כלים ייחודיים להעצמת מורים בלמעלה מ-30 מדינות, מכיתות לימוד ומוסדות אקדמיים ועד למועדוני ספורט, ובקרוב אף ביותר מקומות".