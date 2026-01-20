אנטישמיות בבולגריה: כתובת נאצה וצלב קרס רוססו על בית כנסת
אלמונים ריססו את דברי האנטישמים על שער בית הכנסת בפלובדיב • המשטרה פתחה בחקירה לאיתור החשודים • שליח חב"ד בעיר: "האירוע המקומם לא ירתיע אותנו, מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית"
אירוע חמור התרחש הלילה (שלישי) בעיר פלובדיב שבבולגריה, כאשר אלמונים ריססו כתובת נאצה וצלבי קרס על שער בית הכנסת הקהילתי. התקרית עוררה זעזוע עמוק בקהילה היהודית המקומית.
משטרת פלובדיב פתחה בחקירה לאיתור החשודים ולבדיקת נסיבות האירוע. גורמי הקהילה הגדירו את המעשה כ"חציית קו אדום וניסיון להטיל אימה על החיים היהודיים בעיר".
הרב מענדי מנדלזון, שליח חב"ד בעיר, מסר: "האירוע המקומם לא ירתיע אותנו. מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית. פלובדיב היא עיר סובלנית ובטוחה, ומדובר במעשה חריג בלבד. אנו עומדים בתיאום מלא עם כוחות המשטרה וממשיכים במלאכתנו, לרבות חנוכת מרכז חב"ד חדש".