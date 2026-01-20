אנטישמיות בבולגריה: כתובת נאצה וצלב קרס רוססו על בית כנסת

אלמונים ריססו את דברי האנטישמים על שער בית הכנסת בפלובדיב • המשטרה פתחה בחקירה לאיתור החשודים • שליח חב"ד בעיר: "האירוע המקומם לא ירתיע אותנו, מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית"

ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■