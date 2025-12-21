מזומן על עריקות: חרדים ששוחררו מהכלא קיבלו אלפי שקלים

על רקע מעצר העריקים החרדים בעקבות אי-רצונם להתגייס כחוק לצה"ל, ביום חמישי האחרון התקיים בירושלים טקס חלוקה של סכומי כסף יוצאי דופן לעריקים ששוחררו מהכלא הצבאי.

על פי, ארי קלמן כתבנו לענייני חרדים, אותם אסירים קיבלו כאלף שקלים עבור כל יום מעצר. כזכור אחד העצורים ריצה כ-140 יום בכלא - מה שאומר שהוא זכה לסכום כסף מכובד במיוחד. כמו כן, באותה עצרת, הרבנים הכריזו כי כל עציר שלא יתייצב בלשכת הגיוס וייעצר - יקבל סכום דומה.

יצוין כי בימים הקרובים אמור להתקיים "טקס חלוקה" נוסף לאותם עריקים ששוחררו בשבוע שעבר. כך או כך, תלונה בנושא כבר הוגשה על ידי עורך הדין והפעיל החברתי, גונן בן יצחק.