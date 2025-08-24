מומלצים -

בהשתתפות שורדי שבי, משפחות חטופים ואלפי מתפללים - יתקיים הלילה (בין שני לשלישי) המעמד המרכזי הראשון של סליחות ברחבת הכותל המערבי.

הקרן למורשת הכותל המערבי הודיעה כי השנה ייערכו 19 מעמדי סליחות מרכזיים, שיימשכו לאורך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. האירועים ילוו בחזן, מערכות הגברה ומסכי ענק כדי לאפשר לכלל הציבור להשתתף, ויועברו גם בשידור חי לעשרות מוקדים בארץ ובעולם.

לדברי הקרן, השנה יוקדשו הסליחות לתפילות לשובם של החטופים, לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולביטחון ישראל כולו.

המעמד הראשון יחל הלילה, יום שני בשעה 00:15, ויוקדש במיוחד בהשתתפות שורדי שבי ובני משפחות חטופים.

בקרן מוסרים: "מעמדי הסליחות מלכדים את עם ישראל על כל גווניו. אנו קוראים לציבור להקדים ולהגיע גם בתחילת החודש כדי לפזר עומסים ולשמור על בטיחות כלל המשתתפים. השנה התפילות טעונות במיוחד, למען ישועת עם ישראל כולו".

בנוסף, הציבור מוזמן להצטרף לסיורי סליחות ייחודיים בעיר העתיקה ובמנהרות הכותל, לצד פתיחה מיוחדת של המיצג "שער השמיים" ואתרי מורשת נוספים עד שעות הלילה המאוחרות.