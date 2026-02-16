סודות הכלכלה החרדית: הצצה ליריד העסקי הכי מפתיע שיש

תחת הכותרת "צאו והתפרנסו זה מזה", תערוכות האקספו הגיעו לחברה החרדית בישראל, ומטרתן לחזק את הכלכלה החרדית. אתמול (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן הביא הצצה ליריד הכי מפתיע שיש.

בחסידויות הגדולות - בעלז, גור וקרלין, כבר ערכו תערוכות אקספו עם העסקים של בני הקהילה, ולאחרונה התקיים גם אקספו בנייה ענק לכל המגזר החרדי. המטרה: לשמור את הכסף בתוך הקהילות החסידיות והמגזר.

רפאל וואהל, ממארגני האקספו החרדי, מסר: "המגזר החרדי, סטטיסטית, הוא הכי עני בישראל. עכשיו, מי שמכיר את המציאות בעולם הגדול, בכל מקום, אפילו במדינות עולם שלישי שיהודים חרדים גרים בהם, הם חיים ברמת חיים גבוהה יותר מהלא-יהודים שחיים סביבם. ואת זה אנחנו מנסים לפרוץ. זה המגזר שאנחנו הכי צריכים לעזור לו בזה שאנחנו ניתן לכל אחד לפרוץ החוצה".

אלי רבינוביץ, כלכלן חרדי, הוסיף: "בואו נפרנס קודם כל את עצמנו, אחד מתוך השני, ואחר כך נלך גם, נסתכל גם במקומות אחרים. אבל זה פשוט מדהים לראות מה קורה פה מבחינת פרנסה, מבחינת תעסוקה. מדהים.

מאות דוכנים נפרסו בבנייני האומה ובארנה, כל אחד מציע את מרכולתו: באירוע של חסידות קרלין בלטה עמדה אחת - דוכן שבא לעודד ולהנגיש טיפולים פסיכולוגיים לנפגעי תקיפה מינית, דבר שלא בקונצנזוס החרדי. בדוכן נוסף שבלט דווקא באקספו של חסידות גור הוא דוכן מצבות.

גם החברות הגדולות פתחו דוכנים באירועים והבליטו את שמירת השבת כדי לקרוץ לצרכן החרדי. מבחינת הציבור החרדי, מלבד הביזנס שיוצא להם באירועים הללו, הם בעיקר מעבירים את המסר הבא: "אנחנו יודעים להסתדר לבד".

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד