הבכיר חרדי: "לא נטוס לאומן? גם אחרים לא יצאו מהארץ"

מתכננים לטוס בראש השנה? יתכן ותתקלו בשיבושי זמנים. לאחר הודעת הצבא על מעצרים צפויים בנתב"ג של משתמטים, יו"ר ארגון "מגן ומושיע" - הקרן לברכים נזקקים, ישראל פרוש, איים היום (שלישי) בראיון ברדיו קול חי, על שהחברה החרדית תמחא במידה והדבר ימומש. "אם אנחנו לא נוכל לצאת לחו"ל - נתב"ג יהיה מלא עם אנשים שלנו, אנחנו לא נסכים. אנחנו נדע להביא 20 אלף איש לשדה התעופה ואנחנו בדלפקים , שאנחנו נחכה 80 אלף איש לא יוכלו לצאת", אמר.

עוד הוסיף: "אם נתב"ג יהיה סגור לצדיקים שרוצים לנסוע לאומן - אחרים גם לא יצאו. אם אנשים לא יוכלו לנסוע לאדמורים שלהם - גם אחרים לא יצאו. אנחנו מאמין בסופו של דבר שיסתדרו דברים, אם לא יסתדרו דברים ש גם אחרים יהיו בבעיה".

אתמול, יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו להרחיב את מתווה טיסת תלמידי הישיבות העריקים גם לקבוצות חרדים נוספות שטסות לארצות הברית בתקופת החגים. לשון הפנייה: "אבקש בכל הכבוד להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני - הן במסעותיהם ל–770 בניו יורק, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא כדוגמת סקווירא, באבוב, וויזניץ מאנסי ועוד, במקומות נוספים ברחבי העולם שבהם נוהגים להתאסף. גם עבורם מדובר בחוויה נשגבת שאין לה תחליף וחובה עלינו לאפשר להם את זה".

מתוך ראיון ברדיו קול חי

עשרות אלפי חרדים צפויים להמריא בחודש הבא לאומן שבאוקראינה. ביום חמישי נתניהו ערך דיון בנושא, במהלכו יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הציף את הסוגייה לפיה אלפים מהם - עריקים משירות צבאי - עשויים להיעצר בשל כך בשדה, כך פרסם כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. עוד נודע ל-i24NEWS כי "דרעי הציף את הנושא גם בפני לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ - וגם שם לא מצאו פתרון". במהלך הדיון, ראש הממשלה אמר: "הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון". בהמשך, הוא הנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות לפתרון.

מלשכת דרעי נמסר בעניין: "הרב דרעי עוסק זה שבועות בדיונים עם ראש הממשלה, כדי לאפשר את נסיעתם של כ־50 אלף ישראלים, מכל גווני הציבור, הנוהגים להתפלל מדי שנה בראש השנה על ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן – וזאת לנוכח היעדר טיסות ישירות".

"במסגרת זו, ובשל היעדר חוק גיוס, העיר הרב דרעי את תשומת הלב לבעיה העלולה להתעורר ביחס לכעשרת אלפים בחורים המוגדרים כחייבי גיוס ונוהגים לנסוע לאומן, מה שעלול ליצור בעיות קשות בשדה התעופה. לכן הציע לשקול מתווה מוסדר, כדי להבחין בין נסיעה לתפילה לבין נסיעה לצרכי נופש. הרב דרעי ימשיך לפעול למען כלל חסידי ברסלב כדי שיוכלו לקיים את מנהגם ולהתפלל בראש השנה באומן".