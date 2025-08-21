ראש הישיבה החרדית עורר סערה: "כמה חיילים מתו במלחמה מחיל האוויר? שיילכו לרפיח"

מומלצים -

"זה שמדברים שהם מפחדים מהדפיקה בדלת - זה סיפורי סבתא, זה אחוז קטן", כך אמר אתמול (רביעי) הרב יגאל רוזן, ראש ישיבת אור ישראל, בסרטון שהועלה ליוטיוב ועורר סערה ברשת. "כמה חיילים מתו במלחמה מחיל האוויר? אפס. שילכו הם להלחם בעזה וברפיח", דרש.

בדברים שנאמרו לפני קהל של רבנים במסגרת "ועידת בני הישיבות", והועלו אתמול לרשת, מסביר הרב רוזן מדוע לראייתו המצב בצבא לא דורש את גיוס בני הישיבות. כמה מאנשי הצבא נמצאים בסיכון של חס ושלום מוות? אחוז מאוד נמוך. שלא יבלבלו אותנו עם העובדות. על כל לוחם יש 10-9 תומכי לחימה. הם עושים עבודה חשובה אבל לא נמצאים בחזית".

"גם אם יסתכלו עלינו במבט שלהם, אנחנו לא יותר גרועים מאנשי חיל האוויר, לא גרועים מהג'ובניקים - אנשים שלא עושים כלום אבל הם נחשבים משרתים", האשים הרב.

בהמשך סיפר הרב על לימוד שערך לקצינים בישיבה שלו: "לפני למעלה משנה פנו אלי אנשי צבא כדי לעשות יום עיון בישיבה, רצו ללמוד בחברותא עם בחורים. ישבו אצלי אלוף וקצינים בכירים, כולם חילונים. היה אחד 'מזרוחניק', אותו אחד שעשה מהומה בישיבת חברון בתחילת המלחמה.הוא העלה את השאלה 'למה אתם לא מתגייסים?'".

ראש הישיבה הוסיף את הטענה שאם לצבא יש אפשרות לשחרר לוחמים למטרות הכשרה, אז ניתן לשחרר אותם משירות על מנת שילמדו. "אמרתי להם, אתם כולכם עטורי קרבות, עכשיו יש מלחמה קשה ברפיח - למה אתם פה? התשובה היא שאתם דואגים לדור ההמשך של הצבא. את זה צריך לעשות גם בזמן מלחמה. אנחנו דואגים לדור ההמשך של עם ישראל. אני אומר לכם, הם קיבלו את הדברים".