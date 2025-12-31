החרדים תוקפים את בג"ץ: "חבורת פירומנים, רשעים"

בסיעות החרדיות תוקפים הערב (רביעי) את בג"ץ אחרי שפסק להקפיא את מיליארד השקלים הקואליציוניים למוסדות החינוך החרדי. בש"ס הגיבו בזעם: "אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה".

לקריאה נוספת: החלטה דרמטית: בג"ץ הקפיא העברת יותר ממיליארד שקלים לחינוך החרדים

"בג"ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים", המשיכו בתנועה, "החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני אמר בתגובה: "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים. בג"ץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים - נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה. הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו".

"מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו", הוסיף.

ח"כ מאיר פרוש מסר: "עכשיו זה כבר ברור מעל לכל ספק - את מערכת המשפט לא מעניינים צרכי הביטחון, הם נמצאים במלחמה נגד כל דבר שבקדושה. לפיד ובג"ץ מנסים להילחם בחינוך הקדוש של ילדי תשב"ר. שום הליך משפטי לא יימנע מאיתנו להעביר את מסורת ישראל מדור לדור".

יו"ר יהדות התורה ח"כ הרב יצחק גולדקנופף: "החלטת בג"ץ היא תוספת דלק בעירה לשיח השנאה שמוביל יאיר לפיד. מדובר בפגיעה ישירה בילדים חרדים על לא עוול בכפם, והמשך לאפליה התקציבית שנועדה למנוע זכויות בסיסיות מהמגזר החרדי. לא נשתוק מול החרפה הזו ולא נשלים עם הפיכת מאות אלפי תלמידים לבני ערובה של עתירות מופרכות לצרכי תעמולה".

"מצופה מנשיא העליון שרק היום נמצאה תלונה חמורה מוצדקת נגדו, לאמץ את דברי נציב הקבילות ולפעול למיתון השיח והגדלת האמון במערכת המשפט. ההחלטה של בג"ץ היא המשך הרחבת השסע והגדלת חוסר האמון במערכת המשפט. נמשיך להיאבק בכל הכלים כדי להבטיח שוויון לכל ילד בישראל".

יו"ר ש"ס אריה דרעי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, השוהה בארה"ב, והביע מחאה חריפה על החלטת בג"ץ: "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה", אמר ודרש כי עם שובו ארצה, רה"מ יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה. נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.

ח"כ משה ארבל: "אין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל. אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה-26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים".

ועדת הכספים אישרה ביום חמישי האחרון יותר ממיליארד שקלים לתקציבי הסיעות החרדיות, בהם כ-420 מיליון שקלים עבור החינוך העצמאי של מפלגת יהדות התורה ו-360 מיליון עבור מעיין החינוך התורני של ש"ס.

התקציבים הנוספים שאושרו בוועדה בין היתר הן 151 מיליון שקלים עבור מוסדות הפטור; 136 מיליון שקלים עבור מוסדות "מוכר שאינו רשמי", שהן אינן חלק מהחינוך הממלכתי הרשמי, אך מקבלות תקצוב חלקי ממשרד החינוך ופועלים תחת פיקוחו. 75 מיליון שקלים מתוך הסכום מקורו כחלק מהכספים הקואליציוניים.