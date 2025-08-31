מנהיג ש"ס הרב יוסף: אם מצ"ח יגיעו לישיבות - תקומו עליהם

במהלך שיעורו השבועי תקף הרב יצחק יוסף את הצבא: "הצלחת החיילים בזכות התורה - לא שייכת אכיפת גיוס בישיבות" • "אם היו מבינים את זה, היו מעניקים לנו הטבות - מי שלומד תורה היה מקבל דירה בחינם"

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסףחיים גולדברג / פלאש 90

מומלצים -

במהלך שיעורו השבועי אמר הרב הראשי לישראל ומנהיג ש״ס, הרב יצחק יוסף, כי הצלחות הצבא במלחמה נובעות בזכות לימוד התורה של בחורי הישיבות: "זה פלא שהם מצליחים בצבא - הם כל כך כופרים, לא כולם, אבל יש ביניהם. איך הם מצליחים? בזכות התורה של בחורי הישיבות והאברכים"

עוד הוסיף הרב יוסף כי "אם היו מבינים את זה, היו מעניקים לנו הטבות - מי שלומד תורה היה מקבל דירה בחינם, פטור מארנונה וממסים".

Video poster
שיטת סאטמר: החסידות שמנסה לגרור את כל החברה החרדית לחרם על מדינת ישראל

בהתייחסות לאפשרות של אכיפת גיוס בישיבות אמר הרב:

"בישיבות הם לא נכנסים. יבואו המשטרה הצבאית - תקומו עליהם. לא שייך דבר כזה. תשבו ותלמדו ואל תחשבו על זה".

לדבריו, "החיילים מקבלים את כוחם מלימוד התורה. כל עם ישראל שניצל מהטילים - זה בזכות שעוסקים בתורה".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות