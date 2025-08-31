מנהיג ש"ס הרב יוסף: אם מצ"ח יגיעו לישיבות - תקומו עליהם
במהלך שיעורו השבועי תקף הרב יצחק יוסף את הצבא: "הצלחת החיילים בזכות התורה - לא שייכת אכיפת גיוס בישיבות" • "אם היו מבינים את זה, היו מעניקים לנו הטבות - מי שלומד תורה היה מקבל דירה בחינם"
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
במהלך שיעורו השבועי אמר הרב הראשי לישראל ומנהיג ש״ס, הרב יצחק יוסף, כי הצלחות הצבא במלחמה נובעות בזכות לימוד התורה של בחורי הישיבות: "זה פלא שהם מצליחים בצבא - הם כל כך כופרים, לא כולם, אבל יש ביניהם. איך הם מצליחים? בזכות התורה של בחורי הישיבות והאברכים"
עוד הוסיף הרב יוסף כי "אם היו מבינים את זה, היו מעניקים לנו הטבות - מי שלומד תורה היה מקבל דירה בחינם, פטור מארנונה וממסים".
בהתייחסות לאפשרות של אכיפת גיוס בישיבות אמר הרב:
"בישיבות הם לא נכנסים. יבואו המשטרה הצבאית - תקומו עליהם. לא שייך דבר כזה. תשבו ותלמדו ואל תחשבו על זה".
לדבריו, "החיילים מקבלים את כוחם מלימוד התורה. כל עם ישראל שניצל מהטילים - זה בזכות שעוסקים בתורה".
