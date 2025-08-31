מנהיג ש"ס הרב יוסף: אם מצ"ח יגיעו לישיבות - תקומו עליהם

מומלצים -

במהלך שיעורו השבועי אמר הרב הראשי לישראל ומנהיג ש״ס, הרב יצחק יוסף, כי הצלחות הצבא במלחמה נובעות בזכות לימוד התורה של בחורי הישיבות: "זה פלא שהם מצליחים בצבא - הם כל כך כופרים, לא כולם, אבל יש ביניהם. איך הם מצליחים? בזכות התורה של בחורי הישיבות והאברכים"

עוד הוסיף הרב יוסף כי "אם היו מבינים את זה, היו מעניקים לנו הטבות - מי שלומד תורה היה מקבל דירה בחינם, פטור מארנונה וממסים".

בהתייחסות לאפשרות של אכיפת גיוס בישיבות אמר הרב:

"בישיבות הם לא נכנסים. יבואו המשטרה הצבאית - תקומו עליהם. לא שייך דבר כזה. תשבו ותלמדו ואל תחשבו על זה".

לדבריו, "החיילים מקבלים את כוחם מלימוד התורה. כל עם ישראל שניצל מהטילים - זה בזכות שעוסקים בתורה".