"שואה בעזה": החשוד בריסוס גרפיטי נעצר בפעם השלישית

תושב ירושלים בן 27 נעצר היום (ראשון) בחשד שריסס כתובת בתחנת הרכבת הקלה מול התחנה המרכזית בירושלים. הצעיר נשא שלט ובוא הכיתוב- "יש שואה בעזה" והחל לרסס כתובת זהה על המדרכה במקום. זו לא הפעם הראשונה בה הוא מבצע מעשים מעין אלו - כאשר בעברו שוחרר לאחר שנתפס.

בשעות הצהריים התקבל דיווח ממוקד הרכבת הקלה, על החשוד ולמקום הוזעקו שוטרי סיור תחנת לב הבירה שבמרחב ציון. בהמשך לכך, המשיך אותו תושב ירושלים אל תוך התחנה המרכזית ושם פעמיו אל אוטובוס קו בין-עירוני עליו הספיק לעלות, אך נתפס על ידי המאבטחים ונמסר לידי השוטרים.

בדיקתו במקום העלתה כי מדובר בחשוד שהיה לאחרונה מעורב במספר אירועים מעין אלו במקומות שונים בעיר. בהם: ריסוס כתובות על גבי קיר בית כנסת, אבני הכותל המערבי ובכנסיית הקבר. הוא שוחרר בהחלטת בית משפט. החשוד, וממצאים שנתפסו ברשותו, הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה.