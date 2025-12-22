עומסי תנועה חריגים בגוש דן בעקבות הפגנת החרדים בכביש 4 ובצומת גהה

הפגנת חרדים נגד מעצר עריקים מתקיימת היום (שני) בכביש 4, סמוך לבני ברק. הכביש נחסם לתנועה על ידי המפגינים. עקב כך, עומסי תנועה חריגים בגוש דן. המשטרה הכריזה על הפגנה בלתי חוקית ומנסה לפזר את המוחים.

במשטרה הודיעו כי כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים, ומאם המושבות לכיוון דרום. התנועה מופנית לפתח תקווה. שוטרי משטרת התנועה נמצאים במקום ומכוונים רכבים לדרכים חלופיות.

ישראל בניוק

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור", נמסר מהמשטרה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בתגובה להפגנות: "923 חללים נפלו בשנתיים האחרונות כדי להגן על חבורת המשתמטים שחוסמת כבישים וצועקת 'הצבא גרוע ממוות'. יש רק תשובה אפשרית אחת: להפסיק להעביר להם כסף ולגייס את כולם, מיד".