ראש השנה, חל ביום שני, א' בתשרי תשפ"ו, 22 בספטמבר 2025 - ויימשך עד ליום רביעי, ג' בתשרי, 24 בספטמבר 2025, ובו מצוינת השנה העברית החדשה. החג הוא החשוב ביהדות ופותח את עשרת ימי תשובה עד ליום הכיפורים.

בין מנהגי החג, נכללים איחולים וכרטיסי ברכה לפתח השנה החדשה, תקיעה בשופר, אכילת תפוח בדבש וביצוע "תשליך" לטיהור החטאים לקראת השנה הנכנסת.

על פי המסורת היהודית, זהו יום דין שבו עם ישראל מכתיר את אלוהים כמלך, והוא בוחן כל אדם וכותב את דינו. בהלכה נחשב יום זה ליום הראשון בשנה במניין השנים, במניין שנות השמיטה והיובל ובמניין שנות עצי הפרי.

זמני כניסת ויציאת החג

• ירושלים

כניסת החג 18:00

יציאת החג 19:10

• תל אביב

כניסת החג 18:16

יציאת החג 19:12

• חיפה

כניסת הצום 18:09

יציאת הצום 19:12

• באר שבע

כניסת הצום 18:10

יציאת הצום 19:12