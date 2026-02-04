סודות החתונה החרדית: מאיפה מגיע הכסף לאירועים המפוארים?

סודות המימון של החתונה החרדית: מאיפה מגיע הכסף לאירועים המפוארים, והפתרונות המגזריים שמוזילים את העלויות, עם כוח קניה שכדאי ללמוד ממנו. הערב (רביעי) כתב החרדים ארי קלמן עם החלק השני של הפרויקט המיוחד - שחושף את כל הסודות.

במגזר החרדי, שבו משפחה ממוצעת מחתנת שישה-שבעה ילדים, שאלת המימון של אירועים מפוארים אלו היא תעלומה רבת שנים. איך זוגות עם הכנסה צנועה מצליחים להרים הפקות ענק שעלותן נאמדת במאות אלפי שקלים? האם מדובר ב"סיעתא דשמיא" או בניהול כלכלי מתוחכם?

"אתה רוצה את התשובה בשתי מילים? סיעתא דשמיא", מצהיר יהודה איזקוביץ', שמחתן בן. הוא וחבריו מתארים מציאות שבה האמונה משחקת תפקיד מרכזי, והכסף מגיע לעיתים בדרכים לא צפויות. "פתאום נכנסים כספים ממקור חיצוני באופן לא צפוי", מספר איזקוביץ', "לא מכיר משפחה חרדית אחת שלא חוותה את זה".

אך מאחורי ה"ניסים", מסתתרת מערכת ענפה של עזרה הדדית ופתרונות קהילתיים ייחודיים. גמ"חים פנימיים, הלוואות ללא ריבית בפריסה ארוכה, חנויות ייעודיות לזוגות צעירים המציעות מוצרים במחירי רצפה, ותקנות נוקשות בחלק מהחסידויות המגבילות את עלות החתונה למינימום – כל אלו מאפשרים למשפחות לעמוד בנטל הכבד.

בחסידויות מסוימות, כמו גור, העלות לחתונה מוגבלת ל-15 אלף שקל בלבד, כאשר כל צד יכול להזמין רק 60 אורחים. בחסידויות אחרות, כמו ויז'ניץ, הושק מודל חדשני המשלב הלוואות עם השקעות בשוק ההון, במטרה שהרווחים יכסו את עלות החתונה. "המטרה היא לחתן ילדים בלי לשלם את ההלוואות", מכריזים שם.

עם זאת, לא הכל ורוד. רבים נאלצים לקחת על עצמם התחייבויות כבדות לשנים ארוכות, והלחץ הכלכלי הוא עצום. "השקט הנפשי של הבן אדם גם שווה כסף", אומר מתניהו זליגמן מ"ממונדרך". "אנשים בוחרים לפעמים בשקט הנפשי, גם אם זה עולה להם יותר".

אז האם מדובר בנס או בניהול נכון? כנראה שילוב של שניהם. הקהילה החרדית מוכיחה שוב ושוב את כוחה בסולידריות ובמציאת פתרונות יצירתיים לאתגרים כלכליים, תוך שילוב של אמונה עמוקה ומעשים בפועל.