חג הסוכות יחול ב-6 באוקטובר 2025, אבל מה באמת אנחנו יודעים עליו? למעשה, החג נקרא גם חג האסיף מפני שזו עת איסוף התבואה שנקצרה והיבול המוכן, הוא החג השלישי בחגי ישראל, ומשלים את הסדרה: פסח, שבועות וסוכות.

במקרא החג נקרא גם "רגל", מפני שהיו עולים בו לרגל לירושלים הבירה, לבית המקדש, חוגגים ואוכלים יחד כולם. סוכות נקרא כך על שם "הסוכה", כלומר, סיכוך שנועד לביטחון העם, למעשה היו אלו עננים שהגנו על עם ישראל. נס שעשה אלוקים לאבותינו כשהיו בדרכם ממצרים לארץ ישראל.

בחג הסוכות יוצאים מדירת הקבע ונכנסים לדירת עראי ושם נשארים אוכלים וישנים שבעה ימים. דתיים אדוקים לא אוכלים כלום מחוץ לסוכה ואפילו לא ישנים מחוצה לה. במהלך ימי החג מנענעים ארבעת המינים המורכבים מאתרוג, לולב, הדס וערבה. ארבעת המינים הללו מסמנים בדרכם את עם ישראל המורכב מגוונים שונים ומייצר יחד תרכובת נפלאה.

בסוכות יש חג נוסף, בסוף ימי חול המועד, הנקרא "שמחת תורה" מפני שמתחילים את קריאת פרשות התורה מחדש, או "שמיני עצרת" מפני שהוא היום השמיני של החג. רוקדים עם ספרי התורה ואוכלים, שוב. השנה, אחרי הטבח הנורא והאיום שפקד אותנו בתאריך זה, יהיה החג שונה, כואב ועצוב.