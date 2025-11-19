אחרי עשרות שנים: סוף לסכסוך הכי אלים שיש בעולם החרדי

סוף לסכסוך בן עשרות שנים, שכלל הרבה יצרים וגם אלימות, בלב העולם החרדי - בישיבת פוניבז'. שופט בורר שעמל שנים על הפשרה קבע כי פלג אחד של תלמידי הישיבה יפנה את המתחם בבני ברק ויפצה את יריביו. כתבנו ארי קלמן הביא הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על הפשרה הגדולה. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

תחילת הפרשה בסוף שנות ה-90, בעימות משפחתי בין הגיסים, הרב אליעזר כהנמן בנו של מייסד ישיבת פוניבז' לבין הרב שמואל מרקוביץ' שנשוי לביתו של המייסד.

העימות על שטח הישיבה בשווי עשרות מיליוני שקלים, כמו גם השליטה על שמה, הביאו לעימות שקרע את המגזר הליטאי חרדי - מצד אחד המחנה של הרב כהנמן, שנקרא "השונאים", מול מחנה הרב מרקוביץ - "המחבלים", זה גם השורש למאבק בין המינסטרים לפלג הירושלמי. היום הסכסוך הגיע לשלב הסופי.