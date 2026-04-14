אוקראינה מחריפה את המאבק באנטישמיות: זלנסקי חתם על חוק המטיל אחריות פלילית

נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, חתם היום (שלישי) על חוק חדש המטיל אחריות פלילית על גילויי אנטישמיות, במסגרת מאבק רחב יותר בתופעות של אפליה ושנאה במדינה. החוק כולל תיקונים לסעיף 161 בחוק הפלילי האוקראיני, העוסק בהפרת שוויון זכויות של אזרחים על רקע גזעי, לאומי או דתי.

התיקון נועד להבהיר ולהחמיר את ההתייחסות המשפטית לאנטישמיות, תוך הכללתה באופן מפורש במסגרת עבירות השנאה הנענשות בחוק. החוק עצמו אושר כבר בפברואר 2022 על ידי הפרלמנט האוקראיני, וכעת נכנס לתוקף לאחר חתימת הנשיא.

הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה בירכה על המהלך, וציינה כי מדובר בצעד חשוב לחיזוק ההגנה על הקהילה היהודית ולמאבק בתופעות של הסתה ואפליה.