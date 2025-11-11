"לאפשר לנשים להיבחן": התנגשות בין ביהמ"ש העליון - לרבנות

התנגשות חסר תקדים נרשמה היום (שלישי) בין בית המשפט העליון - לבין מוסד הרבנות הראשית. הרקע הוא פסיקת נשיא העליון השופט יצחק עמית, לפיה על הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן. כעת,יכולים לקרות שלושה דברים.

לפי התרחיש הראשון - כלל הבחינות יוקפאו לאלתר. לפי התרחיש השני, הרבנות תפנה למשרד הפנים ותבקש להסיר את ההטבות הכלכליות של בחינות ההסמכה לרבנות, ששוות ערך לתואר ראשון, ובכך לנטרל את הטיעון עליו נשענת הפסיקה. לפי התרחיש השלישי, ברבנות עשויים לקיים את הפסיקה, ולאפשר לנשים לגשת לבחינות ההסכמה.

הרב ד"ר שאול פרבר, יו"ר ומייסד ארגון עתים, שעומד מאחורי העתירה בנושא, מסר: "זה צעד נוסף לקידום מפעל לימוד התורה בארץ ובעולם. חבל שבשל הניסיון לדחות את הפסיקה הרבנות הראשית לא קיימו את מועד נובמבר, אנחנו קוראים לרבנות הראשית לקיים את פסיקת בג"צ ולפתוח את מועדי הבחינות הבאים כמתוכנן".