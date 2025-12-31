היועמ"שית בהנחייה לצה"ל: להגביר האכיפה נגד משתמטים חרדים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הנחתה היום (רביעי) את צה"ל להגביר את האכיפה נגד משתמטים חרדים ו⁠להציג תוכנית אכיפה עד 28 בינואר. בנוסף, היא חייבה את המשטרה לפתור את הסוגיה ולהשתתף במעצרי משתמטים חרדים. נקבע גם כי הממשלה אינה ממלאת את חובתה לפעול למימוש והגשמה של חובת גיוס שוויונית.

עוד צויין בהחלטה את הגורמים שהובילו לה, בין היתר הנטל על המשרתים ועל המשק מתחילת המלחמה. "גורמי הצבא התייחסו לנתונים מרכזיים ביחס לנטל על המשרתים, לרבות משרתי המילואים. בתוך כך, התייחסו להיקף ימי המילואים הנדרש, הנגזר מהיקף משימות הצבא ומגודל הצבא הסדיר. בדיון שבו והבהירו גורמי הביטחון, כי בשל צרכי הצבא העדכניים ולשם עמידה במשימותיו בשנים הבאות, על הצבא הסדיר לגדול באופן משמעותי, בעיקר בלוחמים ותומכי לחימה", נכתב.

בנוסף, "עומד צו המורה לממשלה לפעול לנקיטת צעדי אכיפה אישיים אפקטיביים כלפי מי שהוצאו להם צווי גיוס ולא התייצבו בהתאם, וכי על הממשלה לגבש, בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין (עד ל-4 בינואר), מדיניות אכיפה אפקטיבית, שוויונית ומידתית. זאת, על בסיס עבודת המטה שנעשתה על ידי גורמי המקצוע למיפוי צעדים שונים שבסמכות הממשלה לנקוט, חלקם אף ללא צורך בחקיקה. עוד נקבע כי ככלל, אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס", צויין עוד.

נזכיר שלפני שלושה ימים, דיווח כתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, כי לקראת כינוס מועצת גדולי התורה החסידית, שאמורה להכריע על חוק הגיוס, נשלחו בימים האחרונים מסרים מהרבנים הליטאים לרבנים החסידיים על מנת שייתמכו בחוק המוצע, לשם כך הועברו מסרים בניסיון לשכנע את האדמו"רים.

נאמר לחסידים כי "ראשי הישיבות חוששים שהספרדים ומשפחות חלשות נשברים ויסכימו להתגייס, בגלל שהם חוששים להיות עריקים - בלי הרישיון והיציאה לחו"ל ובלי מעונות. הם לא מספיק חזקים לסרב לגיוס".

"בינתיים", משכנעים הליטאים את החסידים, "התקציב יחזור והמעצרים ייפסקו". עוד נאמר בשיחות השכנוע כי "גם בדגל (התורה, א.ק) לא רוצים את החוק - הם מנסים להציל את מה שאפשר". במסגרת אותם שיחות הועברו גם מסרים ממנהיג דגל התורה הרב דב לנדו, לפיהם "בוודאי שהחוק לא טוב, אבל במצב העכשייו צריך להציל". הרב לנדו ביקש להעביר מסר לאדמו"רים החסידיים לקראת הכינוס - "מבקש שתתקבל עמדה מאוחדת בין כל המפלגות".