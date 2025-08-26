המפכ״ל לחץ - ואלפי חרדים יוכלו להתגייס לשירות אזרחי

מומלצים -

במשך שמונה חודשים צה"ל מנע אפשרות של גיוס חרדים לשירות אזרחי ודרש מכל המלש"בים להתגייס שירות צבאי, אלא שהיום (שלישי) כתב החרדים של i24NEWS ארי קלמן מפרסם, כי דרישה זו בוטל. בעקבות לחץ שהופעל בימים האחרונים, בצבא פותחים מחדש את האפשרות לגיוס חרדים לשירות אזרחי.

בתוך כך, צה"ל יאפשר בכל שנה ל-1000 חרדים שטרם קיבלו צו 12 (תאריך גיוס) לבחור בין גיוס צבאי לשירות אזרחי. יחד עם זאת, הדרישה היא שהשירות יתמקד בגופים ביטחוניים בלבד, בהם: משטרה, שב"כ, מוסד, מד"א איחוד הצלה וכבאות. למעשה, החידוש הוא שכל מועמד יידרש קודם לקבל את אישור צה"ל ורק לאחר מכן יקלט בישורת האזרחי.

ל-i24NEWS נודע כי מאחורי השינוי בהנחיות צה"ל עומד לחץ שהגיע דווקא מהמפכ"ל דני לוי שפעל מול שר הביטחון והרמטכ"ל לאפשר גיוס חרדים לגופי ביטחון. המפכ"ל הטיח בהם כי ההחלטה של צה"ל לסרב לשירות האזרחי במשטרה מהווה פגיעה חמורה ביכולתה של המשטרה למלא את תפקידה, בעיקר בימים אלו, בעיצומם של אתגרי פשיעה, מלחמה וגל טרור פחע"י.

גורם צבאי מסר בתגובה: "צה"ל מאפשר למלש"בים, על בסיס מנגנון שגובש בתאום עם מנהלת השירות הלאומי-אזרחי להתגייס לשירות אזרחי-ביטחוני, בכפוף לצורכי צה"ל ולמאפייני הפרט. ההליך מוגבל במכסות, וכל מקרה נבחן לגופו. נדגיש כי אין כל שינוי במדיניות".