חשיפה: הבקשה של נתניהו מהחרדים לקראת "הפגנת המיליון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשיו מקיימים שיחות עם גורמים חרדים, במטרה לוודא שהפגנת הענק המתוכננת להתקיים מחר בירושלים - תעבור ללא מסרים קיצוניים, כך חשף הערב (רביעי) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

ל-i24NEWS נודע כי נתניהו תהה באחת השיחות - "למה האירוע בירושלים ולא בבני ברק?". הרקע הוא ככל הנראה ניסיון להשאיר את האירוע כפנים מגזרי, ולא כזה עם משמעות על אלפי ישראלים שייתקעו בכבישים.

אחרי שנתניהו הבין שהמחאה תיערך בכל מקרה בירושלים, בש"ס ניסו לטשטש את המסר לפיו המחאה היא נגד הגיוס, והציעו שמסרי ההפגנה יהיו נגד בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. עם זאת, שאר החרדים התנגדו, ואמרו כי ההוראה היא לקיים תפילה, בעקבות מצבם של החרדים בישראל והניסיון לעצור ולגייס תלמידי ישיבות.