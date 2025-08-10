החרדים מאיימים: "נפגע במרחב האווירי של ישראל"

מומלצים -

בפלג הקיצוני בעדה החרדית מאיימים הבוקר (ראשון) להחריף את המאבק ברקע מעצרי העריקים - כשלטענתם הם נערכים לשבש את המרחב האווירי של נתב"ג. כלומר, הם מאיימים להשבית את נמל התעופה לזמן ממושך, אם יימשכו מעצרי בחורי הישיבות. לדבריהם, קיימת תוכנית סדורה לשיבוש מלא של המרחב האווירי הישראלי.

במקביל, הפלג הקיצוני - גיבורי חיל מקדם הסגרה של עשרות אברכים שמעולם לא התייצבו. המהלך צפוי להוביל לעונשי כלא של עשרות ימים ובעדה החרדית משוכנעים כי המהלך יכביד מאוד על צה"ל.

אתמול התקיימו מחאות שקטות של פלג המיינסטרים המתון יותר, שפעיליו הגיעו לכלא 10, שם עצורים מספר תלמידי ישיבות שמסרבים גיוס. בשונה מהפלג הקיצוני, החרדים המתונים עדיין לא מקצינים את המאבק. באכ"א מסרו ל-i24NEWS כי אין כל חדש בפעולות האכיפה נגד סרבני גיוס חרדים.

איומים אלה מגיעים אחרי "יום זעם" שקיימו חרדים בשבוע שעבר, אז הפגנות נרחבות נערכו בבני ברק ובירושלים. מפגינים חסמו כבישים והתעמתו, השליכו חפצים וקיללו את כוחות המשטרה שהגיעו להשליט סדר. שוטר נפצע קל מזריקת אבן ושלושה מפרי סדר נעצרו.