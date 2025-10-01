בהשתתפות שורדי שבי: רבבות מתפללים הגיעו לסליחות בכותל

ערב יום הכיפורים תשפ"ו: למעלה ממאה אלף מתפללים הגיעו הלילה (בין שלישי לרביעי), להשתתף במעמד הסליחות המרכזי והאחרון החותם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו ברחבת הכותל המערבי. שורדי שבי הגיעו גם הם לתפילה, בהם: אליה כהן ובת זוגתו שורדת הנובה זיו עבוד, עומר שם טוב, רומי גונן וילנה טרופנוב.

הקהל במתחם הריע לשורדי השבי בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א נשא תפילה מיוחדת בנוכחותם לשובם של החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל. כמו כן, רבבות המתפללים יחד עם הרבנים נשאו תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

הקרן למורשת הכותל המערבי

התפילה התקיימה בנוכחות: הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט״א, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א, ראש ישיבת מרכז הרב הגאון רבי יעקב שפירא שליט"א,

ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, שרים אישי ציבור וקהל רב.

מפאת הכמות הגדולה של מתפללים שגדשו את רחבת הכותל, המעמד הועבר בשידור חי על מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל ועל גבי חומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה ובכיכר צה"ל על מנת לאפשר לקהל לציבור להתחבר לאווירת הסליחות.