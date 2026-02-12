תוקף את חוק הגיוס וחושף את התרגיל של דרעי: ההתבטאות הדרמטית של הרב הבכיר מש"ס

חשיפת i24NEWS: כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן חושף הערב (חמישי) במהדורה המרכזית את ההקלטות של הרב משה מאיה, הוותיק מבין חברי מועצת חכמי התורה שיוצא נגד חוק הגיוס. בהקלטות, נשמע הרב אומר ״אני לדעתי זה חוק שקשה מאוד לקבל אותו, מפני שזה נקרא ״חייב״ גם שהוא לומד תורה הוא חייב, מצד שני אתה עושה לו סנקציות. זאת אומרת אז הוא חייב. אם הוא חייב זה נגד דעת תורה... הרמב״ם כותב שאסור. זה בעיה שאנחנו לא מדברים, כולם פוחדים להגיד את הרמב״ם הזה".

הרב מאיה חושף את התרגיל של הפוליטיקאים החרדים שמתעקשים להעביר חוק גיוס בכל מחיר, "הרי בין כך בג״ץ יפסול את זה, כל החוק הזה... בג״ץ לא יקבל אותו, כולם אומרים... כולם אומרים שהבג״ץ יפסול אותו אין שום שאלה, למה בכל זאת טוחנים? להציל כמה שאפשר ולדחות את הבג״ץ לעוד שנה. זה לא פתרון".

"הפתרון", מסביר הרב "יבינו שאם אסור להעביר אדם על דתו ואם הדת שלו שאסור לגייס אותו ושיעזבו אותו. אני רוצה חוק שבחורי ישיבות פטורים כמו שהרמב״ם כותב".

כמו כן, בהקלטות נחשפו גם המחלוקות בתוך מועצת חכמי התורה סביב חוק הגיוס, הרב מאיה אומר "אמרתי להם במועצת שצריך ללכת בקו אחר בכלל... אמרו לי: אבל זה לא יתקבל, חבל על הזמן. צריך להסביר את הדברים: שלבחור ישיבה אסור לגייס אותו".

"אני דעתי בכלל שצריך ללכת לדבר איתם בכלל בצורה אחרת, היום הבג"ץ קבע כמה פעמים שמגילת היסוד יש לו דין של חוק יסוד, כתוב שם בפירוש שמדינת ישראל מתחייבת שלא להעביר שום אדם על דתו, אם אתה לוקח בני ישיבה ואתה מחייב אותם להתגייס - לא העברת אותו על דתו? אם אתה מסביר את הרמב"ם בפשוטו זה נקרא עבר על דת. אז איך אתם עושים נגד עצמכם?", אומר הרב.

הרב מאיה מסרב להכריע איך להצביע על החוק, ומעביר ביקורת מרומזת על אריה דרעי שהקים ועדת רבנים שתעקוף את מועצת חכמי התורה "אל תשאלו אותי", עונה רב לשאלה איך יורה להצביע על החוק "כיוון שאני משכתי את ידי מהעסק, כשאני הייתי חולה בבית חולים ולא יכלו לבלבל לי את המוח אז החליטו שראשי ישיבות יקימו וועדה והם ילוו את הגיוס - והם מלווים. אני לא יודע אם זה יגיע למועצת או שהמועצת החליטה כבר שראשי הישיבות יקבעו מה טוב ומה לא טוב".

יצוין כי השיחה של הרב מאיה התקיימה רק יממה לאחר פרסום פקודות המטכ"ל לשירות החרדי, הרב אומר "אלו שלא יושבים (ללמוד) כבר להם אמרתי חמישים פעם! אם תעשו מסגרות כמו שעכשיו פרסמו פקודת מטכ״ל ותשימו ועדת רבנים שתמנה על הקצינים, שלא יהיה אפשר לעשות את כל המשחקים - ראשי ישיבות יעזרו לכם. אם מי שלא לומד, במקום שישב על הברזלים, במקום שיפתה בנות בלילה - קח אותו למסגרת.

אמרתי לו (שי טייב) אז, שזה יהיה פקודת מטכ״ל, לא להאמין לקצינים של צה״ל ויש בקרה של רבנים".

עם זאת הרב מבקש להמתין עם הודעה כזו, ״עכשיו עוד לא, צריך לבדוק... אתה רואה שחשמונאים באחוזים כן הצליחה, אבל זה לא הצלחה.... צריך הוכחות שהרבנים יגידו שאפשר לסמוך על חשמונאים, שאפשר לסמוך על קודקוד... היום אי אפשר לסמוך על אף אחד, האלופים משנים כל מיני דברים. צריך לבנות אמון אז אני אומר לך - אין שום סיבה שלא ילכו להילחם".

בהמשך הרב נשמע מאשים, ״ברגע שתעשו אמון שיהודי חרדי לא יחפשו איך לקלקל אותו... תראה את החרד"לים הם צועקים מה אתה עושים בטנק - חייל שלנו בן ישיבה ואתם שמים אישה בתוך הטנק, איזה היגיון יש בזה?!הם רוצים לחלן״.

בהקלטות הרב מאשר את חשיפת i24NEWS מחודש אוגוסט על פגישות שקיים עם רח״ט תומכ״א תא״ל שי טייב, בשיחה הוא חושף עוד מתוך השיחה. "שי טייב ביקש, תן הסכמה לחשמונאים. אמרתי לו, אתה רוצה אני ייתן לך הסכמה לחשמונאים. ומה אתה תנצל את החשמונאים בשביל לקחת בחורי ישיבות?! ברגע שתוציא חוק שבחורי ישיבות פטורים ולא יהיה שום סנקציות ושום דבר אסור, ואחר כך תקים חשמונאים כמו שעכשיו הם רצו עם ועדת רבנים והכל. למה שלא אתמוך בך?".