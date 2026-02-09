מתקפה חריפה נגד צה"ל: "מונעים מיהודים להניח תפילין"

סערה פוליטית פרצה הערב (שני) בעקבות טענות שלפיהן נמנע מעצור בכלא הצבאי להניח תפילין. חברי כנסת מהמפלגות החרדיות תקפו בחריפות את מערכת האכיפה והכליאה, ודרשו להפסיק את מעצרם של בני ישיבות ולומדי תורה.

ח"כ יואב בן צור מש"ס זעק מעל דוכן הכנסת על מעצרו של האברך אברהם בן דיין, שלדבריו נעצר בשל לימוד תורה ונמנע ממנו להניח תפילין. בדבריו אמר: "בכל הגלויות והרדיפות שהיו לעם היהודי, יהודים מסרו את נפשם, עונו ונרצחו בשביל להניח תפילין, וכאן במדינת היהודים - יהודים מונעים מיהודים להניח תפילין".

בן צור הוסיף כי "77 שנים לאחר תקומת מדינת ישראל, נמנע באופן כוחני ובלתי חוקי מיהודי לקיים מצווה בסיסית, והזכיר כי המדינה קמה לאחר השואה מתוך חזון לשמירה על זהותה היהודית".

גם ח"כ מאיר פרוש מאגודת ישראל תקף בחריפות, לאחר שתגובת דובר צה"ל אישרה את הפרסום. לדבריו, מדובר ב"אירוע חמור ביותר המעיד על כשל מערכתי בלתי מתקבל על הדעת". פרוש ציין כי פנה לאחרונה לשר הביטחון בשאילתה רחבה בנוגע להתנהלות מערכת הכליאה הצבאית כלפי עצורים חרדים ודתיים.

"לא ייתכן שמצד אחד מערכת המשפט דורשת באובססיביות לעצור בני ישיבות, ומנגד מאפשרת פגיעה בזכויות היהודיות הבסיסיות ביותר", אמר פרוש, והוסיף: "הגיע הזמן להפסיק לעצור לומדי תורה. לא כך מתנהלים במדינה בשלטון של יהודים".

בתגובת דובר צה"ל נמסר כי הכלוא נעצר במוצאי שבת על ידי משטרת ישראל והועבר לטיפול המשטרה הצבאית. הוא שהה במעצר במהלך הלילה ועד לשעות הבוקר המאוחרות. עם הגעתו לכלא הצבאי בשעות הצהריים התפלל, וביקש להניח תפילין. לדבריהם, נאמר לו כי יתאפשר לו לעשות זאת עם הגעתו לפלוגת הכליאה, אך בשל עיכוב לא צפוי בקליטתו - בסופו של דבר לא הספיק להניח תפילין.

בדובר צה"ל הדגישו כי מדובר במקרה חריג ביותר שאינו הולם את פקודות הצבא. צה"ל הביע צער על עוגמת הנפש, ציין כי הנהלים חודדו באופן מיידי, והודיע כי האירוע יתוחקר לעומק על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. עוד נמסר כי הכלוא שוהה כעת במתחם שבו מצוי כל הציוד הנדרש בהתאם לאורח חייו.

בצה"ל הוסיפו כי מערך הכליאה הצבאי מבצע התאמות שוטפות לכלואים, לרבות בני הציבור החרדי, וכי בבתי הכלא הצבאיים קיימים בתי כנסת, תפילות יומיות וספרי לימוד ותפילין הזמינים לכלל הכלואים.