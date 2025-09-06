סערת אומן: המגעים עם מולדובה קרסו - המסע יוסט לרומניה

מומלצים -

סערת הטיסות לאומן מתעצמת: בתום מרתון דיונים בין ממשלת ישראל לממשלת מולדובה, שהתנהלו באמצעות משרד החוץ, קרסו בסוף השבוע המגעים שנועדו להסדיר את מעברם של עשרות אלפי מאמינים דרך מולדובה בדרכם לאומן. במקום זאת, ישראל מקיימת כעת שיחות עם ממשלת רומניה - מה שעשוי להאריך את הדרך ולעכב את המתפללים. כך נודע הערב (שבת) ל-i24NEWS.

במרכז ההבנות שגובשו מול מולדובה - כפי שפורסמו ב-i24NEWS - עמד תקציב של 10 מיליון שקל, שיועד להקמת טרמינל ייעודי בשדה התעופה בקישינב (8 מיליון שקל), לצד מימון מתורגמנים, הטסת שוטרים ישראלים, שילוט בעברית, מזון וציוד לנוסעים. התקציב שוריין משישה משרדי ממשלה - בהם משרד ראש הממשלה, התחבורה, הפנים, התרבות והספורט, ירושלים ומסורות והנגב והגליל - כאשר מנכ"לי המשרדים חתמו על מסמך משותף שבו נכתב כי "המסע נעשה במסגרת מסורת רוחנית חשובה, והגעה לאומן בתקופה זו היא חלק מהותי וייחודי בחייהם של רבים".

אלא שבימים האחרונים העלתה ממשלת מולדובה דרישות נוספות - בהן העברת הכספים לחשבונותיה בתוך יומיים - שגרמו לפיצוץ ההסכם. בישראל ניתקו את השיחות, גם לאחר שמולדובה ניסתה להחזיר את המשא ומתן ואף עירבה את שגריר ארצות הברית במדינה כדי לתווך.

החלופה שמתגבשת: מעבר דרך רומניה. לפי ההערכות, המשמעות היא שהנסיעה תתייקר ותתארך - מ־10 שעות נסיעה ממולדובה לאומן, לכ־20 שעות ממעבר הגבול הרומני, לא כולל ההמתנות הצפויות במעברים העמוסים.