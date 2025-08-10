סוכות 2025: אלו זמני כניסת ויציאת החג
חג האסיף, חל השנה ביום שני ה-6 באוקטובר והוא השלישי מבין שלוש הרגלים המופיעים בתורה • זמני כניסת ויציאת החג וכל המנהגים שצריך להכיר
1 דקות קריאה
חג סוכות, הנקרא גם חג האסיף, חל ביום שני ה-6 באוקטובר 2025. זהו החג השלישי מבין שלוש הרגלים המופיעים בתורה. לחג מספר רב יחסית של מצוות ומנהגים ייחודיים, בהם ישיבה בסוכה בכל ימי החג ונטילת ארבעת המינים.
אלו זמני כניסת ויציאת החג:
• ירושלים
כניסה: 17:25
יציאה: 18:42
• תל אביב
כניסה: 17:47
יציאה: 18:43
• חיפה
כניסה: 17:35
יציאה: 18:42
• באר שבע
כניסה: 17:48
יציאה: 18:44
