כך עובדת שיטת סאטמר – והשפעתה על חוק הגיוס

כדי להבין את ההתנגדות החרדית העזה לשירות בצה"ל, צריך לחזור אחורה עד הקמת המדינה. ב-1948 החרדים נחלקה בשאלת שיתוף הפעולה עם ישראל הצעירה.

מצד אחד היו הרבנים שהחלו לשתף פעולה, כדי לשמור ולשקם את עולם התורה - שנחרב ברובו בשואה. בהמשך גם הקימו מפלגות ונבחרו לכנסת. את העמדה הזו הוביל "החזון איש", שסיכם עם בן גוריון על "תורתם אומנותם". מנגד, הוביל הרבי מסאטמר, החסידות הגדולה בעולם שבסיס כוחה בצפון אמריקה, הרב יואל טייטלבום, מאבק קנאי באמצעות "שיטת סאטמר" - בדלנות מוחלטת נגד המדינה הציונית.

וכך עד עצם היום הזה, מוסדות סאטמר בישראל אינם מתוקצבים מהמדינה. חברי הקהילה מתקיימים רק מתרומות מחו"ל. ועכשיו – יש מבין הסאטמרים שמבקשים לשכנע את הפלגים האחרים, להיפרד מהמדינה.

השבוע נחתו בארץ כמה מבכירי התורמים לחסידות, ועמם בן האדמו"ר מסאטמר. בראשה המשלחת עמד יואלי לנדאו, אחד החרדים העשירים בעולם. סיבת הביקור: ציון יום פטירת הרבי מסאטמר. בואם של בכירי החסידות נעשה כשברקע סערת חוק הגיוס, ומעצר תלמידי ישיבות עריקים. אז האם שיטת סאטמר הוכיחה את עצמה כמוצדקת, לאור מהלכי המדינה הנוכחיים? זו השאלה כעת ברחוב החרדי.

נצידי החסידות ובן האדמו"ר צפויים לנצל את שהותם כאן לפגישות עם רבני יהדות התורה, במטרה ללחוץ עליהם להתנתק מהמדינה. בעבר כבר הצליחה אסטמר לגייס לשיטה את הפלג הירושלמי.

ובחזרה למיליארדר יואלי לנדאו: ביוני השנה הוא הטיס במטוסו הפרטי את האדמו"ר מגור למסע התרמה. רגע לפני שהרבי חזר, לנדאו ביקש ממנו דבר אחד - לשקול לעבור למודל סאטמר. אבל האם הדרישה המוצדקת מהחרדים לשוויון בנטל, לאור המצב הביטחוני חסר התקדים – דווקא תדחוף אותם לעוד בדלנות? תרחיק אותם עוד יותר מהישראליות? התקופה הקרובה תהיה של הכרעות קשות, גם אצל החרדים.

