יום כיפור 2025: מתי נכנס ויוצא הצום? כל מה שצריך לדעת

חג הסליחות הינו מהמועדים החשובים ביותר עבור העם היהודי, והוא יחול ביום רביעי ה-1 באוקטובר • מתי מפסיקים האוטובוסים, מתי חוזרים ללימודים - ומתי מפסיקים לאכול? • כל הפרטים

ישראלים נוסעים בכבישים הריקים של יום כיפור, ארכיון
ישראלים נוסעים בכבישים הריקים של יום כיפור, ארכיון

אחד המועדים החשובים ביותר עבור העם היהודי, יום כיפור, יחל ביום רביעי, 1 באוקטובר 2025, ט' בתשרי תשפ"ו. הנה מה שצריך לדעת.

השנה, חופשת יום כיפור מתחילה כאמור ביום רביעי ה-1 באוקטובר, כך שהחזרה ללימודים תהיה ביום שישי ה-3 באוקטובר, ושאר מקומות העבודה ביום ראשון ה-5 באוקטובר.

תנועת האוטובוסים תסתיים ביום רביעי, בין 14:00 ל-15:00 בצהריים. רוב הקווים יחזרו לפעול עד 20:30. הרכבות יפסקו ב-12:00. ההמראה האחרונה מנתב"ג תצא בשעה 14:00.

זמני כניסת ויציאת הצום

• ירושלים

כניסת הצום 17:58

יציאת הצום 19:00

• תל אביב 

כניסת הצום 17:56

יציאת הצום 19:02

• חיפה

כניסת הצום 17:57

יציאת הצום 19:01

• באר שבע

כניסת הצום 17:58

יציאת הצום 19:02

