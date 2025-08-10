יום כיפור 2025: מתי נכנס ויוצא הצום? כל מה שצריך לדעת
חג הסליחות הינו מהמועדים החשובים ביותר עבור העם היהודי, והוא יחול ביום רביעי ה-1 באוקטובר • מתי מפסיקים האוטובוסים, מתי חוזרים ללימודים - ומתי מפסיקים לאכול? • כל הפרטים
אחד המועדים החשובים ביותר עבור העם היהודי, יום כיפור, יחל ביום רביעי, 1 באוקטובר 2025, ט' בתשרי תשפ"ו. הנה מה שצריך לדעת.
השנה, חופשת יום כיפור מתחילה כאמור ביום רביעי ה-1 באוקטובר, כך שהחזרה ללימודים תהיה ביום שישי ה-3 באוקטובר, ושאר מקומות העבודה ביום ראשון ה-5 באוקטובר.
תנועת האוטובוסים תסתיים ביום רביעי, בין 14:00 ל-15:00 בצהריים. רוב הקווים יחזרו לפעול עד 20:30. הרכבות יפסקו ב-12:00. ההמראה האחרונה מנתב"ג תצא בשעה 14:00.
זמני כניסת ויציאת הצום
• ירושלים
כניסת הצום 17:58
יציאת הצום 19:00
• תל אביב
כניסת הצום 17:56
יציאת הצום 19:02
• חיפה
כניסת הצום 17:57
יציאת הצום 19:01
• באר שבע
כניסת הצום 17:58
יציאת הצום 19:02