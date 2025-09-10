החרדים מזהירים: "לא נאפשר להעביר שקל שלא לצורכי ביטחון"

מומלצים -

בכנסת מתקיים הערב (רביעי) דיון לאישור תקציב המלחמה. יהדות התורה, שאיימה תחילה להצביע נגד, הצטרפה בסופו של דבר לתומכים, לאחר לחץ כבד שהופעל מאחורי הקלעים. צפו בתחילת העמוד - ארי קלמן עם הפרטים המלאים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בסוף השבוע עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, לפגישה בה השתתף גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. במהלך הפגישה העביר נתניהו סקירה ביטחונית מקיפה, ואף העלה על הקו גורמי צבא שהדגישו את החשיבות שבהעברת "הקופסה הביטחונית". בתחילה אמר גפני כי יצביע נגד, אך בהמשך חזר בו ובחר להימנע.

ההצבעה בקריאה ראשונה עברה, והדיון עובר כעת לוועדת הכספים - שם לחרדים כוח מכריע להפיל סעיפים מסוימים. ביהדות התורה מזהירים כי "כל שקל שלא מיועד ישירות לצורכי המלחמה - לא יאושר". הצבעות בקריאה שנייה ושלישית צפויות להתקיים בשבוע הבא.

במקביל, ברקע תקציב המלחמה, נרשמות מתיחויות נוספות בזירה החרדית: עם התקרבות ראש השנה, מאות חסידים מתכננים לצאת לאומן - וחלקם נעצרים עוד בנתב"ג בחשד להימנעות משירות צבאי. הלילה נעצרו שני בחורי ישיבה, כשבעקבותיהם ייתכנו מעצרים נוספים בימים הקרובים.